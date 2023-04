Uova, bottiglie di plastica, monete, trenini, gomma bucata. Ecco tutti i nuovi trucchi dei ladri d’auto. Tanti ci cascano

I furti d’auto stanno aumentando in maniera esponenziale. Così come crescono i trucchi per portare via, in maniera ingegnosa, una vettura. Usando degli stratagemmi nei quali è facile cascarci. Non più, insomma, il classico finestrino rotto, ma delle soluzioni inaspettate. Che colgono di sorpresa il malcapitato che si vede rubare la macchina. Ecco l’ultima trovata.

Durante la pandemia, erano diminuiti i furti d’auto. Il lockdown, evidentemente, aveva chiuso in casa anche i malfattori che non potevano circolare liberamente per strada, limitando le loro attività criminali. Purtroppo, dalla seconda metà del 2021 e, soprattutto, nel 2022, i numeri sono tornati a crescere in maniera considerevole.

Ti alzi alla mattina, scendi al parcheggio e l’auto non c’è più. Solo che non ci sono i classici vetri del finestrino rotti o la portiera forzata. Ormai, anche i ladri delle macchine si sono specializzati trovando idee sempre più geniali. Anzi, sei tu ad aiutarli a rubare la macchina e senza il minimo sforzo.

LoJack, azienda che si occupa di sistemi di allarme per le auto, ha fatto una indagine dove è emerso che, nel 2022, le macchine più rubate erano queste. Ovvero i Suv, cresciuti dal 33% del 2019, al 47% del 2022. Anche se la macchina più rubata, in assoluto, resta la Fiat Panda. Dormono sonni poco tranquilli anche i proprietari della Toyota RAV4 e Fiat 500, entrambe su questo podio poco piacevole.

Insomma, avere un’auto oggi è rischioso e non solo per le stangate delle nuove multe. Ecco perché quando si cambia l’auto si deve valutare se sia meglio prenderla in leasing o a noleggio. Uova, bottiglie di plastica, monete, trenini, gomma bucata. Sono tanti i trucchi che si sono inventati i ladri per rubarci le auto. Vediamoli a uno a uno.

Ad esempio, uno dei trucchi usati in questo 2023 è quello della moneta. In pratica, i ladri piazzano una monetina infilandola nella maniglia. Di solito, dalla parte opposta a quella del guidatore. Tu apri normalmente la tua macchina, ti sposti e, quando arrivi, sei convinto di chiuderla.

In realtà, non è così, perché la monetina blocca la chiusura corretta della tua portiera. E loro possono rubarci la macchina senza nessuno sforzo. Altro trucco è quello della bottiglietta di plastica. Te la incastrano tra la gomma e il parafango, dal lato passeggero. Quando uno parte, senza un forte rumore continuo e scende per capire che cosa sia successo alla gomma. Lasciando, di solito, le chiavi inserite. Il ladro sale al volo e ci ruba la macchina.

Bucare la gomma è un altro dei trucchi in voga nel 2023. Tu vai al supermercato, esci e ti trovi la gomma bucata. Scendi, magari, per sostituirla ed ecco che il ladro si infila nell’auto e ti ruba la borsa o i documenti senza che tu te ne accorga. Come le uova lanciate sul parabrezza.

Scendi per capire cosa è successo ed ecco che subito ti salgono in macchina e te la rubano. Infine, il quinto trucco del 2023 dei ladri d’auto è quello del trenino. In pratica, ti agganciano, di notte, l’auto con un’altra vettura e te la spingono via come quando sei in panne. Sbloccano il bloccasterzo e l’auto dietro, agganciata al paraurti, te la porta via.