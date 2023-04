A che ora si deve bere il caffè per stare meglio in salute. La scienza ci dice quando farlo e quando ci fa male

A che ora è meglio bere il caffè per stare meglio in salute-proiezionidiborsa.it

È un’abitudine tanto cara agli italiani che certe volte esagerano. Il caffè italiano è ai primi posti delle classifiche per qualità e consumo ma non tutti gli orari sono giusti per berlo. Ecco cosa dicono gli scienziati.

Sappiamo che bere il caffè è un’abitudine che non dovremmo avere prima di andare a dormire. La caffeina ci tiene svegli e il sonno notturno rischierebbe di non essere proficuo. Prima di dormire meglio le tisane alla camomilla o alla passiflora. Neuroscienze e farmacologia ci dicono che le alcune sostanze incidono sul nostro orologio biologico e per fare in modo che l’organismo non soffra dovremmo seguire determinati comportamenti.

Gli studiosi americani sono convinti che se scegliamo il momento migliore per bere il caffè scongiuriamo il rischio di assuefazione. E lo stesso discorso che vale per i medicinali come gli antibiotici. L’orario migliore per bere il caffè sarebbe dalle 9:30 fino alle 11:30 del mattino. Questo permetterebbe al nostro ritmo circadiano di rimanere allineato con i ritmi naturali difendendo l’organismo da stress e ansia.

Effetti benefici

A che ora si deve bere il caffè? Gli studi americani e italiani lo confermano, il mattino è il momento propizio. I neuroni e le cellule nervose rispondono al meglio a questo tipo di sostanze, il rilascio di ormoni come il cortisolo che ci fa svegliare alle 9 del mattino non solo non è dannoso ma ci aiuta.

Il caffè ha importanti benefici nutrizionali. Stimola le secrezioni gastriche e semplifica il processo digestivo, aiuta le funzionalità cardiache e ha un effetto energizzante. Contribuisce al processo di termogenesi quindi elimina le calorie e diminuisce il senso di fame che abbiamo soprattutto quando gli orari dei pasti sono lontani. Dalle 9:30 alle 11:30 l’ormone dello stress si integra perfettamente con l’azione del metabolismo, con i picchi glicemici e con il funzionamento del sistema immunitario. Dovremmo quindi bere la prima tazza di caffè un’ora dopo esserci svegliati, massimo due. Inoltre è consigliabile farlo anche 30 minuti prima dell’allenamento. Sforzo fisico e resistenza sarebbero maggiori e l’organismo avrebbe un grande alleato.

A che si deve bere il caffè, il pomeriggio è consigliato

Un’altra fascia oraria che dovremmo prendere in considerazione è quella che va dalle 13:30 alle 17, il livello di cortisolo diminuisce e la caffeina lo sostituisce nel modo migliore. L’orario peggiore è dopo le 17. Più si va avanti e maggiore è l’effetto negativo che avrà sul nostro organismo. Dopo cena quindi è meglio evitare assolutamente.

Non ci fa bene assumere caffeina a stomaco vuoto. Anche se è meno acido di altri alimenti, come per esempio il pomodoro, la caffeina stimola la produzione di succhi acidi. E non serve allungarlo con il latte. Gli effetti sarebbero gli stessi. Non si può dire che il caffè danneggi la mucosa che protegge lo stomaco. In ogni caso mangiare qualcosa prima di berlo evita problemi come reflusso e gastriti che al risveglio e prima di andare a dormire sono molto fastidiosi. Non abbandoniamo questa preziosa abitudine, bere il caffè è importante. Evitiamo di farlo negli orari sbagliati.