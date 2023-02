L’osteria dove decidi tu quanto pagare e che offre prodotti genuini mangiando immersi nella natura

Sei sempre alla ricerca di un posto originale che stupisca te ed i tuoi amici? Sei sulla pagina giusta! Oggi ti farò scoprire una osteria inimmaginabile.

Capita di trovare un localino accogliente ma che delude le aspettative sul cibo. Ci si può trovare in ristoranti stellati dove si spende moltissimo e ci si può andare di rado. In altri casi mangiamo in posti visti e rivisti, che non hanno quel tocco in più che ci conquista.

L’osteria dove decidi tu quanto pagare e puoi raggiungerla solo a piedi

Prima di cena molti di noi amano sorseggiare un prosecco e, se ci si trova nel Cartizze, è un rito quasi obbligatorio. Siamo in provincia di Treviso, precisamente a Valdobbiadene. Il Comune è famoso per i territori circostanti caratterizzati da colline e montagne silenziose ma anche per l’arte, la gastronomia e le cantine. Una zona che vale un viaggio e richiede almeno due giorni per visitarla. Il paese di Valdobbiadene offre ai turisti una sosta elegante. Il Duomo risale alla fine del 1200 ma subisce numerosi rifacimenti. L’ultimo fu a fine 1700 e gli conferì l’attuale stile neoclassico. Sulla facciata campeggia una meridiana “a tempo medio” della prima metà del XIX secolo, estremamente precisa.

Nella zona non devi perdere il Molinetto della Corda, uno degli angoli più romantici del Prosecco e che si trova nel Comune di Refrontolo. Ti troverai ad ammirare una struttura rurale del 1600 che ha ispirato molti artisti. Il mulino è rimasto attivo fino al 1953. Recentemente è stato restaurato rispettandone le origini e le caratteristiche. Anche la macina è tornata ad essere funzionante e rende ancora più affascinante lo spettacolo naturale circostante caratterizzato da una piccola cascata.

Un’esperienza originale per chi ama il trekking e la natura

Da Valdobbiadene puoi decidere di raggiungere Strada Delle Treziese affrontando un percorso di circa 10 chilometri e con un dislivello di 200 metri. Attraverserai sentieri sterrati che si stagliano sulle colline trevigiane in mezzo ai vigneti del Cartizze.

È qui che potrai fermarti per una sosta all’Osteria senza oste. Si tratta di un casale che offre molte prelibatezze per lo più a chilometro zero e un prosecco indimenticabile. Non c’è un ristoratore che ti accoglie ma tutto è organizzato in modo che i visitatori possano servirsi in autonomia e godere di questo luogo unico.

Panorama e sapori del Cartizze

In questa zona del Valdobbiadene ci sono poco più di 100 ettari di terreno antico originato dal sollevamento dei fondali marini. Questo terreno, unito ad un microclima ideale, riesce a produrre dell’uva con profumi e sentori unici. Quale posto migliore per degustare bollicine complesse con sentori che vanno dalla pera agli agrumi e fino alle mandorle glassate nel retrogusto.

Fermati allora nell’Osteria senz’oste, una casa colonica in mattoni pronta ad accogliere i viandanti, l’osteria dove decidi tu quanto pagare. Ti puoi accomodare lungo il sentiero panoramico che porta a Cima Cartizze ed assaporare i prodotti che avrai scelto all’interno. Si tratta di prodotti locali, ma non troverai cibi cotti. Non serve prenotare per godere della pace di questo luogo. Devi solo rispettarlo, avendone cura e lasciando un equo contributo affinché questo posto continui ad esistere.