Il sogno nel cassetto di Maria De Filippi prima del successo e il suo umile lavoro: la vecchia vita della conduttrice di Amici

Maria De Filippi è uno dei personaggi più noti e amati del mondo dello spettacolo italiano. Molti, non a torto, la definiscono l’incontrastata ‘’regina’’ della televisione del nostro Paese. Ma cosa faceva prima di diventare famosa e quali erano le sue ambizioni? Ti sveliamo questo e molto altro sulla sua vecchia vita.

Si possono avere tante opinioni sulla conduttrice di Amici ma è impossibile negare che sia una donna molto ambiziosa. Prima di lavorare in televisione aveva infatti una grande aspirazione. Dunque, ripercorriamo quindi alcune delle tappe più importanti della sua vita per poi svelarti quale era il sogno nel cassetto di Maria De Filippi.

Cosa ha studiato e che laurea ha preso

Maria De Filippi è figlia di Giuseppina Bottoni, una professoressa di lettere. Tuttavia, dopo essersi diplomata al Liceo Classico Statale Ugo Foscolo di Pavia, ha preso una strada completamente diversa.

Si è infatti laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi della stessa città e lo ha fatto con ottimi risultati, ottenendo il massimo dei voti e la lode.

Quale era il sogno nel cassetto di Maria De Filippi prima del successo

La sua grande aspirazione era collegata proprio al percorso di laurea che aveva scelto. Maria De Filippi voleva diventare un magistrato. Come vi avevamo anticipato, l’ambizione ha sempre e chiaramente fatto parte del suo carattere. Il suo destino era però completamente diverso ed era lavorare in televisione, ambito in cui ha saputo destreggiarsi rimanendo sempre sulla cresta dell’onda. Un traguardo notevole, se si considera che il suo debutto risale al 26 settembre 1992, data in cui sostituì Lella Costa nella conduzione di Amici.

Cosa faceva Maria De Filippi quando non era ancora conduttrice televisiva

Un’altra cosa che non si può negare è la sua propensione a darsi da fare. Prima del successo la conduttrice di Amici ha lavorato infatti in diversi ambiti. Innanzitutto ha collaborato con una società di videocassette come legale e in seguito per la SIMCO S.r.l., una società di consulenza di comunicazione.

Ha anche lavorato come fattorina

Maria De Filippi ha anche svolto un lavoro molto umile e cioè quello di fattorina. Nello specifico si occupava di consegnare fiori. In un’intervista ha anche ammesso di provare tutt’oggi un grande affetto nei confronti della donna che la assunse, Celestina.

Insomma, la conduttrice di Amici non sarà diventata un magistrato, ma si è tolta soddisfazioni forse ancora maggiori, raggiungendo un grande successo e cambiando per sempre il mondo della televisione italiana grazie ai suoi seguitissimi programmi.

