Da Ed Sheeran a George Lucas: in questi borghi umbri vive un mondo di star

C’è un pezzetto d’Italia in cui la densità di grandi star aumenta esponenzialmente. Sarà forse come ripiego da un anno stressante o per cercare visioni nuove. Se fa al caso loro, magari potremmo scoprirli anche noi per una cura detox dalla città.

Si tratta di quella parte di Umbria che degrada dolcemente verso la Toscana. Una terra fatta di dolci declivi verdi, ulivi, leggera brezza del Lago Trasimeno e delle sue pievi e castelli poste da tempo immemore a sentinella dei territori. Oggi non ci sono più nemici da cui guardarsi. Infatti, c’è una significativa rappresentanza di star, che per un motivo o per l’altro si trovano a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro. Da Ed Sheeran a George Lucas: in questi borghi umbri c’è una piccola Hollywood che scopre un fascino discreto.

Piccole perle di serenità

Panicale, Paciano, Città della Pieve devono avere qualcosa di magico. Queste perle in Provincia di Perugia sono forse rimaste al riparo da un mondo rumoroso e selvaggio, senza perdere l’eleganza e un certo quid che rende la vita felice. Sarà forse che qui le star possono trovare un po’ di pace. Lo sa bene Ed Sheeran, che torna spesso e volentieri nella sua villa di Paciano, uno dei borghi più belli d’Italia e nato attorno al castello feudale. Tra i laboratori di ceramica e una passeggiata nel verde mare dell’Umbria sembra aver trovato la serenità.

Oppure George Lucas, che alle guerre stellari sembra preferire di tanto in tanto un calice di vino in mezzo alle vigne della vicina Passignano, rigorosamente vista lago. Già, perché il celebre regista hollywoodiano da qualche anno si è stabilito in un ex monastero, oggi una villa dal panorama mozzafiato in cui invita i suoi colleghi ed amici: Robert de Niro, Francis Ford Coppola e Meryl Streep passano di qua.

Queste star devono poi aver trovato qualcosa di speciale a Paciano, borgo fortificato con una vista privilegiata sulle colline ed il lago. Spesso i locali li incontrano per le vie del centro a mangiare in uno dei ristoranti o a gustarsi un gelato, godendosi la vita con i loro affetti. Persino il New York Times ha parlato di recente di questa piccola meta poco conosciuta, e non solo per essere il luogo di origine del pittore Masolino. Infatti sono tutti luoghi antichi, che hanno qualcosa di mistico. Ed i nomi lo dimostrano. Panicale potrebbe dovere il suo nome al dio Pan, mentre Paciano al culto romano di Giove. Insomma, anche le star forse hanno sensibilità per queste cose.

Ci potremmo chiedere cosa hanno in comune Mario Draghi, Luca Argentero e Colin Forth? Sarà strano da dirsi, ma si tratta di disporre di un (notevole) angolo di quiete a Città della Pieve. Non si potrà forse definire un borgo, perché è una piccola cittadina. Ma non cessa l’impagabile serenità di questi luoghi, con il suo tipico colore pietra e laterizio. Forse il grande pubblico la ricorderà per aver ospitato la serie televisiva “Carabinieri”, ma Città della Pieve è molto di più. E qualcuno, sapendolo, vi si trasferisce anche da oltreoceano.

Un angolo del Belpaese da non perdere, a maggior ragione in primavera e d’estate. Tanto più perché a pochi chilometri di distanza c’è Perugia. In questa città si celebra con una mostra unica per 500 anni dalla morte del Perugino, nato a pochi chilometri di distanza. Un’occasione da non perdere, se anche la guida Lonely Planet l’ha inserita come destinazione da non perdere per il 2023.