Nelle prossime settimane, soprattutto a marzo, ben quattro pianeti si troveranno nel segno dell’Acquario, portando enormi benefici a un gran numero di segni. Questi sono Venere, Saturno, Mercurio e Marte e riusciranno a influire positivamente e non solo in ambito sociale, ma anche sulle nostre tasche. Infatti, c’è uno tsunami di denaro in arrivo per 4 segni zodiacali protetti da 4 pianeti generosi sia in amore che sul lavoro.

Scopriamo di quali si tratta per guardare ai prossimi mesi con un sorriso.

Grande felicità a tutto tondo

Dopo un certo periodo di grande difficoltà, soprattutto sul lavoro, ma anche nella sfera privata, il Toro torna a sognare. Pare, infatti, che verso marzo sperimenterà un periodo di grande felicità grazie a un ritrovato senso di indipendenza e scopo. Tutto nasce dalla consapevolezza di ciò che vuole per sé stesso e le persone importanti per lui.

Sul lavoro, potrebbero esserci grandi cambiamenti che potrebbero anche voler dire cambiare azienda. Di contro, la situazione economica è più che soddisfacente. Infatti, presto gli investimenti fatti porteranno i loro frutti e ci sono anche dei bonus inaspettati in arrivo.

Una fortuna dorata

Un altro segno che avrà le idee molto più chiare nelle prossime settimane è quello dei Gemelli. Anche per questo, qualsiasi relazione amorosa o sociale andrà a gonfie vele, nonostante qualche scaramuccia di poca importanza.

Sul lavoro, invece, è il momento di accelerare e provare a mettere in pratica tutte quelle idee brillanti che stava lucidando negli ultimi mesi. Già a marzo, però, le sue tasche si riempiranno di moneta sonante, anche molto più facilmente rispetto ai mesi passati.

Il Cancro è un altro segno zodiacale che cavalcherà l’onda della fortuna il prossimo marzo. La differenza si vedrà soprattutto sul lavoro e sul suo conto in banca. Infatti, per quanto riguarda le relazioni amorose queste continueranno a seguire il loro corso, comunque positivo. Potrebbero comunque esserci dei momenti di profonda tensione a cui è bene prepararsi con pazienza e apertura.

Sul lavoro, invece, successo porterà guadagni importanti, ma è necessaria una concentrazione costante. Solo questo gli permetterà di agguantare le nuove occasioni e offerte al momento giusto. Questo è il momento perfetto per concentrarsi sugli investimenti, anche se sempre con la cautela che contraddistingue il segno del Cancro.

In ultimo, non poteva mancare l’Acquario, che tra febbraio e marzo passerà un periodo di grande fortuna. Godrà, infatti, di soddisfazioni importanti, sia a casa che nelle sue finanze. Tanto che l’amore e il denaro sono in ripida ascesa, portando anche a un po’ di movimento sotto le lenzuola. Questo, però, è anche il momento per imbarcarsi in progetti importanti, sempre con il supporto del partner e dei 4 pianeti più generosi tutti nel suo segno.

