Per alcuni segni queste sono state settimane difficili, altri invece non fanno che navigare sull’onda lunga della buona sorte. Nei prossimi giorni, però, i pianeti ne favoriranno solo 5, ricoprendoli di regali da ogni fronte. Infatti, questi 5 segni zodiacali navigheranno nell’oro grazie al bacio della fortuna mentre in amore faranno scintille sotto le lenzuola.

Tutto procede a gonfie vele

Un segno che non ha proprio niente di cui lamentarsi è l’Ariete, che nell’ultimo periodo ha sempre vissuto situazioni propizie. La prossima settimana non farà eccezione grazie all’influenza del Sole in Ariete, che dona energia e voglia di fare. Anche per questo, il suo successo è in piena fioritura, soprattutto per le tasche. Infatti, le gratificazioni economiche non si faranno attendere ed è tutto guadagnato. Questo non potrà che essere un’ulteriore spinta a continuare a impegnarsi, così da cogliere tutte le occasioni che il futuro sicuramente gli riserva. Il portafoglio lo ringrazierà.

Le occasioni, però, non mancano anche per il segno della Bilancia, sempre grazie alla benevola influenza del Sole. Questo sarà particolarmente evidente sul lavoro, anche grazie a dei recenti nuovi contatti. Starà alla Bilancia sfruttare queste opportunità.

Il Sole strizza l’occhio anche al Capricorno, ma sono Marte e Venere a fare davvero la differenza. Nel suo caso, infatti, l’amore vivrà un periodo di grande prosperità, con nuovi incontri per i single e grande passione per le coppie fisse.

Questi 5 segni zodiacali navigheranno nell’oro grazie al bacio della fortuna mentre in amore faranno scintille sotto le lenzuola

Si avvicina ormai il periodo del compleanno dell’Acquario, che lo potrà festeggiare con la consapevolezza che, per lui, le occasioni si sprecano. Arrivano infatti tante proposte lavorative che possono rappresentare grandi opportunità di carriera. Dovrà però imparare a selezionare quelle più in linea con i propri progetti, cercando di non strafare come al solito. In ogni caso, questa è una grande fortuna che gli permetterà di passare il proprio tempo facendo ciò che lo appassiona di più.

Concludiamo con l’ultimo segno, quello dei Pesci, che cominciano a beneficiare dell’influenza di Giove. Ci sono importanti novità in arrivo che lo mettono di fronte a una scelta che non avrebbe mai pensato di poter prendere. Questo però è il momento giusto per rischiare, anche se con tutte le dovute considerazioni. Il ritorno economico potrebbe non essere indifferente!

Ma anche se non appariamo in questo elenco, non scoraggiamoci, potremmo essere uno dei 2 segni che secondo l’oroscopo Maya riceveranno una valanga di soldi e fortuna nel 2022.