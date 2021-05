L’estate è arrivata e con lei si avvicinano le attesissime ferie. Proprio per quest’occasione, scopriamo uno splendido borgo calabrese tutto da visitare, 3 delle sue spiagge più belle, di cui una perfetta per i giovani, e cosa vedere nei dintorni. Alcuni lo conoscono perché ha vinto l’edizione del 2021 della trasmissione Il Borgo dei Borghi, qualificandosi come borgo più bello d’Italia. Ma i più ne avevano già sentito parlare per la sua nomea di ”Perla del Tirreno”. Stiamo parlando di Tropea, regina del turismo calabrese prima ancora che dei borghi italiani. Ad attirare i turisti non solo le sue splendide spiagge, ma anche i panorami mozzafiato che si ammirano dai numerosi belvedere. D’altronde, l’intera cittadina sorge sulla roccia a picco sul mare e si affaccia su uno splendido tratto del Mar Tirreno.

Uno splendido borgo calabrese tutto da visitare, 3 delle sue spiagge più belle, di cui una perfetta per i giovani e cosa vedere nei dintorni

Ma l’attrazione maggiore è sicuramente quella esercitata dalle spiagge, con la sabbia bianchissima e le acque cristalline. Si raggiungono tramite strade e scalinate che partono dal Duomo, dal Largo Galluppi, dal Rione Borgo e dal Convento. La più nota è sicuramente la spiaggia della Rotonda, delimitata dallo scoglio di san Leonardo. Molto suggestivo il paesaggio che la circonda, in quanto la spiaggetta si trova ai piedi di una rupe a strapiombo sul mare. Presenti lidi balneari e centri di noleggio di attrezzature da spiaggia, canoe e pedalò. Al di là lo scoglio, c’è la più piccola spiaggia del Cannone. Un tranquillo angolo di paradiso adatto a chi vuole evitare la folla che in genere assedia la Rotonda. Vi si accede unicamente dal molo Nord del porto turistico, attraverso le apposite scalette. La spiaggia ‘A Linguata è la più grande di Tropea ed è molto amata dai giovani perché ospita un campo di beach volley, un lido animatissimo e la possibilità di noleggiare canoe e pedalò, nonché di fare immersioni e snorkeling. Le spiagge presenti a Tropea non si limitano alle tre citate. Da ricordare, anche la spiaggia del Convento, della Marina dell’Isola, della romanticissima Grotta del Palombaro e del Passo dei Cavalieri.

Altre attrazioni presenti a Tropea

Dal punto di vista architettonico, c’è il suggestivo centro storico, di cui avevamo già parlato in un precedente articolo. Lì si ammirano palazzi nobiliari risalenti al Settecento e all’Ottocento, con una particolare collocazione: sono arroccati su una rupe. Percorrendo il centro storico, ci si imbatte nella cattedrale di Madre Santissima di Romania, di epoca normanna, costruita in tufo e pietra lavica. Poco distante, l’ormai sconsacrata chiesa della Madonna della Neve. Camminando lungo il centro, si scopriranno le numerose botteghe di artigiani che si affacciano lungo le strade. Sono di tessuto, ferro e terracotta. Ma oltre al pregiato artigianato, questo splendido borgo calabrese tutto da visitare ha fa offrire numerosi prodotti alimentari tipici, tra uova fresche, salumi, frutta secca, olio d’oliva e le notissime cipolle rosse. Ma il cuore del centro è largo Ercole, con la sua suggestiva piazza. Tra i più bei belvedere, che si affacciano alla marina, sono da citare Largo Migliarese, Largo Galluppi e Largo Villetta.

Sullo scoglio di Santa Maria dell’Isola sorge l’omonimo santuario, simbolo del borgo. Dal suo piazzale esterno si scorgono nitidamente le isole di Vulcano e Stromboli. All’interno della chiesa, presso l’altare maggiore, si trova il complesso settecentesco della Sacra Famiglia, protagoniste della processione della Madonna Assunta, che ha luogo ogni 15 agosto. L’ingresso è gratuito, ma si pagano due euro per le visite a giardino, terrazzo panoramico e percorso storico-liturgico. L’ingresso è gratuito per i bambini fino a sei anni.

Come ci si arriva e cosa vedere nei dintorni

Tropea è una meta che si rivela ideale anche per chi non ama fermarsi in un unico posto quando viaggia. D’altronde, sorge sulla cosiddetta Costa degli Dei calabrese e c’è più di un buon motivo se ha questa nomia. Ci si giunge in auto, in treno, o via mare, attraccando al porto che sorge ai piedi del suo centro storico. L’aereoporto più vicino a Tropea è quello di Lamezia Terme. Da lì, basta prendere il treno dall’omononima stazione, che dista un’ora dal borgo.

Una volta arrivando a Tropea, ci si può recare alle Isole Eolie usando la motonave. A pochi minuti dal borgo, imperdibili le spiagge di Parghelia, Michelino e della Graia. Invece, gli appassionati di immersioni subacquee saranno felici di sapere che a Zambrone (VV) c’è una spiaggia che, grazie ai suoi splendidi fondali, è nota come il Paradiso dei Sub. Da visitare anche Capo Vaticano, che sorge su un promontorio alto 124 metri ed è una delle mete più gettonate della zona. La sua spiaggia più famosa è la baia delle Grotticelle, considerata la terza più bella di Italia. Ci si può arrivare con un giro in barca che parte proprio dalla Tropea e attraversa l’intera costa. A soli 20 km dal borgo, inoltre, è possibile visitare le Grotte di Zungri, famose per insediamento rupestre costituito da grotte scavate nell’arenaria e abitato da monaci basiliani provenienti dall’Oriente. In ultimo, Pizzo Calabro, che ospita la Chiesetta di Piedigrotta e il Castello in cui Gioacchino Murat fu imprigionato e ucciso.

Ecco tutto ciò che c’è da sapere su questo splendido borgo calabrese tutto da visitare, 3 delle sue spiagge più belle, di cui una perfetta per i giovani e cosa vedere nei dintorni