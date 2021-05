Che cosa vorrai fare da grande? È la classica domanda che tutti ci hanno fatto quando eravamo piccoli. Le risposte erano sempre molto diverse: la maestra, il dottore, il pompiere, il musicista (declinate al maschile e al femminile). In un celebre cartone animato, il draghetto Grisù non aveva dubbi: da grande farò il pompiere. In questa lista di lavori, non mancava mai una risposta che richiedeva una grande fantasia e fiducia in sé stessi. Questa è un’occasione unica e irripetibile perché dopo più di dieci anni finalmente si aprono le selezioni per questo lavoro da sogno.

Che cos’è l’ESA?

L’ESA è l’European Space Agency, agenzia spaziale europea. Tra i compiti che si è prefissata c’è quello di promuovere a scopi pacifici la cooperazione tra gli stati per la ricerca e tecnologia spaziale, con l’intento di utilizzarla a scopi scientifici e tecnologici. È coinvolta in numerose attività che hanno un impatto strategico sulle telecomunicazioni, sulla ricerca spaziale e sui viaggi verso altri pianeti. L’Italia partecipa attivamente alle missioni dell’ESA grazie all’eccellenza tecnologica e scientifica in questo campo e grazie a uomini e donne formidabili.

Cristoforetti, Palmisano, Guidoni, Nespoli

Nella lista dei lavori ideali che figurano nelle risposte dei bambini, quello dell’astronauta è sempre nelle primissime posizioni. La figura dell’astronauta fa parte di un immaginario collettivo in grado di scatenare la fantasia dei grandi e dei piccoli, con lo sguardo rivolto al futuro e a mondi più o meno lontani. A rendere questo sogno ad occhi aperti più concreto ci sono gli astronauti italiani (Cristoforetti, Palmisano, Guidoni, Nespoli) che sono un fantastico esempio di dedizione, immaginazione e preparazione.

L’ESA ha aperto un bando per la selezione di astronauti. Nel vostro curriculum deve figurare una laurea scientifica, un inglese fluente e una preparazione tecnica e aviaria non alla portata di tutti. Bisognerà superare una selezione molto dura che permetterà di far emergere le persone con una grande forza mentale e fisica.

La richiesta più importante, ovviamente, è: non aver paura di volare.

Volare con l’immaginazione però è sempre consentito.