Appena archiviata una settimana da saliscendi impressionante (qui al link i dettagli grafici) sembra essere giunti a un bivio secco: si sale o si scende? Ovviamente lo scopriremo a partire da domani con l’avvio delle contrattazioni.

Intanto, per chi non desidera restare “spiazzato” dagli eventi, queste le date cruciali da cerchiare dal 17 al 21 maggio per essere sul giusto trend di Borsa e non perdere soldi.

Calendario economico di lunedì 17 maggio

Alle 4.00 si segnala la diffusione di due dati cinesi. Ossia quello sugli investimenti in fixed assets (dato annuale, aprile) e soprattutto l’importante dato sulla produzione industriale (annuale e mensile, aprile). Da essi si capirà lo stato di salute dell’economia cinese.

In Europa occhio al dato sull’IPC e IAPC italiano, sia su base annua che mensile (aprile). Le previsioni parlano di una sostanziale conferma dei dati rilevati in precedenza per entrambi gli indici e su entrambe le durate.

Market movers di martedì 18 maggio

All’1.50 di martedì sarà reso noto il dato sul PIL annuale e trimestrale (il 1°) nipponico, attesi in calo rispetto ai dati precedenti.

Particolarmente ricca l’agenda degli eventi economici europei. Alle 8.00 Londra renderà noti i dati sull’Indice dei salari medi (marzo) e il tasso di disoccupazione (marzo). E soprattutto la variazione nelle richieste dei sussidi di disoccupazione (aprile) e la variazione nel livello di occupazione su base trimestrale (marzo).

Alle 10.00 sarà la volta del saldo della bilancia commerciale italiana (marzo) e alle 11.00 si saprà il PIL annuale e trimestrale (il 1°) dell’Eurozona (dati attesi invariati).

Dunque, queste le date cruciali da cerchiare dal 17 al 21 maggio per essere sul giusto trend di Borsa e non perdere soldi

Mercoledì l’attenzione sarà concentrata su una sfilza di dati che si sapranno alle 8.00. La Gran Bretagna farà sapere l’indice IPC mensile e annuale (aprile; sono attesi in entrambi i casi in aumento). Italia, Francia e Germania renderanno invece note le immatricolazioni auto nei rispettivi Paesi sia mensili (aprile) che annuale (aprile).

Alle 11 si conosceranno invece i dati IPC e sull’indice generale dei prezzi al consumo europei su base mensile e annuale (aprile). Infine da segnalare alle 22.00 la pubblicazione dei verbali della riunione del FOMC.

Appuntamenti di giovedì 20 maggio

Nella giornata di giovedì occhio alle aste obbligazionarie in Spagna (10 anni) e Francia (5 anni). Mentre alle 9.00 si conoscerà l’indice tedesco dei prezzi di produzione (mensile, aprile).

La giornata di venerdì 21 maggio

Venerdì alle 8.00 sarà diffuso il dato sulle vendite al dettaglio inglese, sia annuale che mensile (base sempre aprile). Alle 9.15, 9.30 e 10.30, Francia, Germania e Gran Bretagna renderanno noti l’indice PMI manifatturiero (maggio) e l’indice dei direttori agli acquisti del settore terziario (maggio).

Alle 10 conosceremo il livello delle vendite industriali italiane, dato sia mensile che annuale (base: marzo).

A pomeriggio, infine, ricco di eventi l’agenda USA. Segnaliamo: l’indice dei direttori agi acquisti del settore terziario e manifatturiero, poi il dato sulle vendite di abitazioni esistenti (aprile).

Ricapitolando, quindi, queste le date da cerchiare dal 17 al 21 maggio per essere sul giusto trend di Borsa e non perdere soldi. Infine, al link seguente offriamo degli interessanti spunti operativi per l’operatività di Borsa della prossima settimana.