Dire che la Toscana sia tra le Regioni più belle del Mondo è abbastanza superfluo. In molti lo sanno e lo verificano ogni anno. Migliaia e migliaia di turisti rimangono affascinati dalle sue bellezze. Le città d’arte, il mare, le colline della Maremma, i frutti della sua terra, l’aria che si respira. Insomma, un vero paradiso. Certo, la concorrenza, in Italia, non è da meno, se pensiamo alle bellezze che ognuna delle venti Regioni della nostra penisola possiede.

Oggi andremo a scoprire una perla che si trova a pochi chilometri dal mare. In provincia di Livorno, un borgo medioevale di bellezza davvero rara. Dire che qui il tempo sembra essersi fermato, non è una frase fatta. Un paese con un’anima molto antica, risalente all’Etruria, parecchi anni prima dell’Impero Romano. Bibbona, con il suo nome già simpatico all’orecchio, si trova nella parte settentrionale della Maremma, a pochi chilometri da altri splendidi borghi, come Castagneto Carducci e Populonia.

Una perla che si visita in poco più di un’ora percorrendo le sue strette viuzze, con le coloratissime case. Con la Chiesa di Santa Maria della Pietà a introdurla al turista. Un luogo mistico, pieno di segreti, con il grande Leonardo da Vinci che potrebbe aver contribuito alla sua progettazione. Nella quale compare una scritta, “terribilis est locus iste”, che è la stessa che si ritrova sul portale della chiesa di Rennes le Château, celebre per essere la culla del mistero dei Templari e del Sacro Graal.

Un borgo medioevale dove il tempo sembra essersi fermato si trova vicino al Mar Tirreno in una delle più belle zone della Toscana

Da questa misteriosa chiesa alla Pieve di Sant’Ilario il passo è davvero breve. Non ci sono gli stessi misteri e gli stessi dubbi che circondano la prima, ma anche questa merita una visita. Costruita in epoca medioevale, ospita al suo interno una meravigliosa acquasantiera in marmo, oltre a numerosi dipinti, uno dei quali proprio in onore al santo a cui è dedicata.

Bibbona, però, è famosa soprattutto per il suo castello. Arroccato a dominare la valle sottostante, è stato avamposto strategico per diversi secoli. Teatro di lotte cruente, oggi si identifica nell’unica torre rimasta, detta rocca, sprofondata a un’altezza diversa dalla sua origine a causa del terremoto del 1846.

Non si può andar via da Bibbona senza aver assaggiato una delle tante specialità toscane nelle poche, ma ottime trattorie presenti nel piccolo borgo. Poi, dopo pranzo, si consiglia una sosta nello splendido golfo di Baratti, situato a pochi chilometri, per ammirare una delle spiagge più belle e incontaminate di tutta la Toscana.

Bibbona, dunque, un borgo medioevale dove il tempo sembra essersi veramente fermato. Un piccolo paese da visitare, in una zona particolarmente ricca di arte e storia, con la natura a fare da contorno. Ideale come meta per una vacanza a giugno, ma anche per qualche giorno di relax in primavera.

