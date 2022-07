Le opportunità lavorative sono sempre dietro l’angolo e sta a noi coglierle quando possibile. Infatti, ci sono diversi ruoli spesso aperti che potrebbero diventare delle chance davvero uniche. Attraverso colloqui, bandi e concorsi, potremmo provare a cercare il lavoro più adatto a noi.

In questo modo, potremmo capire quale tipo di posizione sia l’ideale per le nostre competenze e per le nostre passioni. Basti pensare, per esempio, che la famosa azienda Capgemini sta cercando persone da inserire nel proprio team a tempo indeterminato. Ma non è di certo l’unica azienda ad aver aperto le proprie porte. Anzi, le opportunità sono davvero molteplici e basta tenersi informate per poterle scovare e sfruttare tutte al massimo.

Gardaland cerca personale per quest’estate da inserire nel proprio team per ampliare l’orario e chiudere più tardi

Ci sono diverse aziende molto importanti che, nell’ultimo periodo, stanno cercando nuovi addetti da inserire nel proprio team. Ovviamente, non tutte le proposte offrono dei contratti a tempo indeterminato, ma sicuramente possono essere delle occasioni da non perdere.

Tra queste, ritroviamo proprio Gardaland che, per l’estate appena iniziata, sta cercando nuovo personale. Con esattezza, i posti a disposizione sarebbero 30. I prescelti lavoreranno a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, in Veneto. In questo modo, il parco divertimenti potrà rimanere aperto anche la sera, con un personale più ampio che aiuterà quello già formato per gestire le attrazioni.

Uno dei luoghi più famosi d’Italia sta cercando personale per un’estate all’insegna del divertimento e della spensieratezza

Gardaland, in questo momento, sta ricercando dei profili specifici da inserire nel proprio team durante la stagione estiva. Infatti, per lo più, i candidati assunti andrebbero a ricoprire ruoli come addetti alle giostre e alle attrazioni che il parco divertimenti offre. Ovviamente, ogni assunzione verrà certificata in modo chiaro e trasparente, con un contratto a tempo determinato, che avrà la durata della stagione estiva. Alla fine, il CCNL dell’Industria Tecnica stabilirà le retribuzioni. Per candidarsi, bisognerà andare sul sito ufficiale di Gardaland, nella sezione “Lavora con noi”.

Qui, sarà possibile inoltrare la propria domanda per i ruoli definiti per la stagione estiva, evidenziando le proprie esperienze e facendo notare il proprio CV. Dunque, ora sappiamo che uno dei luoghi più famosi d’Italia sta cercando del personale e questa offerta potrebbe interessarci se questa estate pensavamo di lavorare e mettere da parte qualcosa.

