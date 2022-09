Si torna a leggere. Questa volta non sotto l’ombrellone, ma sul divano e sulla poltrona di casa. Se durante l’estate abbiamo avuto più tempo da dedicare alla lettura, con l’arrivo dei mesi freddi questo tempo viene sempre meno, ma non dobbiamo rinunciare a leggere un bel libro.

Da libro a film

Ogni libro vale la pena di essere letto finché lo si fa con piacere. Anche perché se lo leggiamo contro voglia sarà difficile arrivare alla fine. Il libro da leggere deve piacere a noi e soltanto a noi. La narrativa per ragazzi sta esplodendo in questo ultimo periodo e il merito va anche alle serie TV di fama mondiale che si basano su romanzi.

E così molte volte arriva la conferma da parte di qualche casa di produzione di un nuovo film tratto da un libro e quel libro, anche se pubblicato anni prima torna in vetta alle classifiche. Basta pensare al caso del libro Rosso, bianco & sangue blu di Casey McQuiston del 2019 che oggi è in vetta di nuovo alle classifiche dopo i scatti rilasciati dagli attori sul set del film.

Uno dei libri da leggere assolutamente romantico e per ragazzi

Il libro si intitola Aristotele e Dante scoprono i segreti dell’universo ed è dell’autore Benjamin Alire Saez. La prima data di pubblicazione è stata il 2012 negli USA, in Italia arriverà solo nel 2015. Inoltre è disponibile anche il sequel che si intitola Aristotele e Dante si immergono nelle acque del Mondo uscito nel 2022 edito da Mondadori.

La trama del primo libro

Il romanzo è ambientato a El Paso dove vive Aristotele Mendoza. Egli abita con i genitori; ha due sorelle, un fratello più grande in prigione. Per distrarsi dalla sua vita decide di andare in piscina anche se non sa nuotare, lì incontrerà Dante che si offrirà di insegnargli a nuotare.

Dante Quintana è il contrario di Ari: infatti è un ragazzo allegro, gentile e chiacchierone. I due diventano amici, si aprono tra di loro, si confidano e sono loro stessi. Un’amicizia che si trasformerà in amore.

Il libro è disponibile sia in lingua originale sia con la traduzione in italiano. Se cerchiamo il libro in inglese è disponibile su Amazon. Il primo libro sarà presto un film ma è comunque uno dei libri da leggere assolutamente romantico e per ragazzi.

Lettura consigliata

Romanzo rosa da leggere sotto l’ombrellone disponibile su Amazon