Il nostro Paese possiede bellezze nascoste ancora sconosciute al turismo di massa. Basti pensare alla zona appenninica o alpina, ma anche alle isole più difficili da raggiungere. Spesso i luoghi solitari sono anche i più affascinanti e ci regalano esperienze indimenticabili. Sembra strano, eppure anche zone turistiche come la Liguria possiedono luoghi poco noti in cui è possibile vivere l’autenticità dei luoghi.

Oggi parleremo di un paesino davvero particolare perfetto per chi ama i paesaggi e la buona cucina. Ecco perché uno dei borghi più belli d’Italia è perfetto da conoscere ed è vicino a Torino e Milano.

Un borgo in cui la montagna si unisce al mare

Una delle particolarità della Liguria è la sua forma unica. La costa ligure è a ridosso delle montagne e caratterizzata da una natura aspra e rigogliosa. In questa Regione il mare blu e profondo si unisce perfettamente alla montagna, offrendoci paesaggi davvero unici. La maggior parte dei paesi liguri sono stati costruiti lungo la stretta costa. Esistono però delle eccezioni, per esempio Cervo, che si staglia su una collina creando un effetto suggestivo. Oggi parleremo di un altro paesino, ovvero di Borgio, che fa parte del comune di Borgio Verezzi.

Questo borgo si trova su una collina alta più di 200 metri da cui si gode di una vista unica sulla baia. Borgio Verezzi è un piccolo comune che però nasconde bellezze inaspettate ed ospita un festival teatrale. Oltre alla spiaggia e al mare classico della Liguria, possiede una grotta di recente scoperta. Importante per le formazioni geologiche colorate, la grotta è visitabile con una visita guidata. La bellezza di Borgio non finisce qui, infatti la città possiede architetture di pregio. Dalla parte alta della città si gode di una vista molto ampia, che ci permette di godere di tramonti mozzafiato.

Uno dei borghi più belli d’Italia è questo paesino ligure a picco sul mare

Possiamo perderci per gli intricati vicoli del borgo, che da molti è considerato uno dei più belli d’Italia. Possiamo affacciarci nei cortili delle case in pietra e avremo l’impressione di essere in Grecia o in costiera amalfitana. Potremo anche ammirare i terrazzamenti a picco sul mare in cui i locali tengono gli orti e i frutteti. Dopo aver goduto del tramonto è possibile cenare in uno dei numerosi ristoranti. Sono molti i locali che offrono la possibilità di mangiare in terrazza per godere di una vista e di una temperatura perfetta tutto l’anno. Molti sono i ristoranti di pesce e piatti tradizionali, così come ci sono anche negozi di artigianato di alto livello. Amatissimo dal turismo straniero, Borgio è ancora una meta di nicchia per gli italiani.

