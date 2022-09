In molti sono appena tornati dalle ferie estive e non stanno nella pelle per viaggiare nuovamente. L’autunno è un momento perfetto per viaggiare e magari visitare una bella città europea. Grazie ai voli low cost e alle piattaforme di affitti brevi possiamo organizzare dei viaggetti senza spendere molto. Oggi vogliamo proporre una meta molto amata dai turisti che ci saprà affascinare. Ecco perché è la meta perfetta per un weekend autunnale assieme alla nostra dolce metà o con le amiche.

Una capitale riscoperta dai turisti

Quando si parla di Regno Unito per anni gli italiani hanno sempre pensato all’Inghilterra e a Londra. Città enorme e ricchissima, piena di musei e di parchi, è stata la meta preferita da noi italiani. Grazie all’ampiamento delle rotte low cost sono diventate popolari anche altre mete, un tempo meno note. Ed è così anche per Edimburgo, capitale della Scozia e importante località culturale.

Sempre più turisti visitano la città attratti dai suoi musei storici, dai castelli e dalle atmosfere fiabesche. Oltre ai vicoli che sanno di Ottocento è possibile ripercorrere i passi di Harry Potter e della sua autrice. In questa città si dice infatti che J.K.Rowling abbia scritto le prime pagine della saga di successo. Una meta imprescindibile è il Museo Nazionale, che conserva importanti reperti della storia locale come capolavori dell’arte mondiale. Il museo soddisfa tutti i gusti, con i percorsi dedicati alla scienza e ai bambini.

Oltre ai classici giri, possiamo anche godere dello splendido litorale e dei parchi, che durante l’autunno si tingono di rosso. Possiamo anche ammirare il fenomeno del foliage presso lo splendido Royal Botanic Garden, uno dei più belli e prestigiosi d’Europa. Se amiamo le destinazioni di nicchia possiamo poi raggiungere a piedi la vetta dell’Arthur’s Seat, che si staglia sopra la città scozzese.

È la meta perfetta per un weekend autunnale romantico

Se siamo in coppia o con gli amici possiamo anche dedicare una giornata al benessere e al relax. Edimburgo ospita infatti un antico bagno turco vittoriano recentemente restaurato. Raggiungibile in venti minuti di autobus dal Royal Mile, questo luogo preserva un fascino antico e ha un prezzo inferiore ai dieci euro. Dopo un pomeriggio di relax possiamo poi assaggiare le specialità tipiche, magari in un ristorante di pregio. Le serate si possono concludere in uno degli innumerevoli pub in cui è possibile ascoltare musica dal vivo. La Scozia e la sua storia sapranno farci innamorare con il loro fascino unico.

Lettura consigliata

Altro che Maldive, ecco una spiaggia che ricorda i Caraibi a due ore dall’Italia