Nella lista dei borghi più belli d’Italia appaiono dei luoghi davvero inaspettati. La maggior parte infatti sono poco conosciuti e questo ha contribuito a preservare la loro identità. I visitatori di oggi però sono molto più rispettosi e curiosi. È proprio a loro che ci rivolgiamo oggi, proponendo uno dei borghi più belli d’Italia ai piedi delle Alpi per vacanze relax.

Dove si trova il borgo

Il borgo di cui vogliamo parlare oggi è di origine occitana e si chiama Usseax. Si trova a poca distanza da Torino, in Piemonte, nella meravigliosa Val Chisone. Si tratta di una piccola comunità che conta appena 185 abitanti. Nonostante questo, riesce e offrire ospitalità ai visitatori da tutto il mondo. Questo è possibile grazie agli imprenditori locali che hanno scommesso sul loro borgo, creando alloggi, agriturismi e ristoranti. Si tratta del luogo ideale per delle vacanze in pieno relax. Tra l’altro, è possibile approfittarne per fare un tour delle comunità montane della valle. Nello stesso Comune di Usseax troviamo le frazioni Balboutet, Fraisse, Laux e Pourrieres.

Uno dei borghi più belli d’Italia ai piedi delle Alpi per vacanze relax

Usseax è un’affascinante testimonianza del contesto agricolo e contadino di alta montagna. Le piccole casette circondate dalle Alpi ricordano vagamente i paesini di Heidi. Le case sono in pietra, tutte vicine fra loro. Passeggiando fra le viuzze incontriamo diverse costruzioni del 1700. Ad esempio, fontane, forni per il pane, lavatoi e il vecchio mulino. Nella nostra passeggiata noteremo anche i murales che adornano le varie case. Sono una quarantina di dipinti che ci parlano della vita contadina della regione come se ci venissero raccontati da un anziano del villaggio.

Grazie allo splendido contesto alpino, possiamo godere dell’aria pura del Comune di Usseax per fare delle splendide passeggiate immersi nel verde. La regione offre una grande quantità di sentieri adatti ad ogni viaggiatore. Possiamo anche divertirci con la pesca sportiva presso il lago Laux, o provando il parapendio al Pian dell’Alpe.

Si tratta quindi di un gioiello tutto da scoprire dove poter ricaricare le batterie lontano dal caldo estivo.

