Glicemia, colesterolo e pressione sono i nostri incubi. Anche d’estate riescono a farci pensare spesso a cambiare il nostro stile di vita o almeno la nostra alimentazione. Certo, i medici raccomandano sempre di bilanciare tutto, ma forse cambiare alimentazione risulta più facile. Di conseguenza, noi di ProiezionidiBorsa cerchiamo di dare dei consigli gastronomici di ricette interessanti. In particolare, cerchiamo di bilanciare il gusto ai benefici per il nostro corpo, come per questa ricetta che abbiamo proposto qualche giorno fa. Oggi pensiamo ad una ricetta leggera, estiva e che aiuta tutti. Infatti, glicemia a 50 e 60 anni sotto controllo grazie a questo piatto estivo.

Preparazione

Parliamo oggi di zucchine in carpione. Piatto tipico del Piemonte e della Lombardia, lo conosciamo sotto diverse forme. La più classica prevede un taglio a lunghi bastoncini il più possibile sottili, che andiamo a far saltare in padella con olio e cipolla.

Quando la cottura delle zucchine ci sembra soddisfacente, andiamo a sfumare con aceto o vino. Diciamo che sarebbe più corretto sfumare direttamente con l’aceto di vino, ma ad alcuni sembra eccessivo. Il suo gusto, infatti, potrebbe diventare un po’ acido e di difficile digestione. Ad ogni modo, noi di ProiezionidiBorsa proponiamo di usare proprio l’aceto di vino, per un motivo ben preciso che spiegheremo tra poco.

Facciamo poi raffreddare le zucchine e il sugo in una boule capiente. Una volta fresco, possiamo consumare l’antipasto subito o possiamo metterlo in frigo per la sera.

Quindi, come ricorda l’importante centro studi “Nutrition Foundation of Italy”, l’aceto di vino ci aiuta moltissimo ad avere una vita sana. In particolare, è un vero toccasana per tenere sotto controllo la glicemia, anche sopra i cinquanta anni. Addirittura, uno studio empirico dimostra che grazie all’aceto possiamo tenere a bada la glicemia senza variare l’apporto glicemico del pasto stesso. Quindi, con questo piatto uniamo il gusto alla salute!