Il mese di maggio non si presenta positivo per tutti. È normale, perché quando avviene il passaggio da un mese all’altro, in genere gira anche la fortuna. Fa parte del circolo della vita e degli astri, prontamente raccontato dall’oroscopo. Alcuni segni zodiacali saranno toccati dalla fortuna a maggio, dopo un aprile sottotono.

È il caso di Acquario, Leone e Gemelli che, grazie a Giove, riempiranno il portafogli. Tre segni che riemergono da un aprile in ombra, ma con un riscatto notevole in arrivo.

Anche lo Scorpione sarà un segno fortunato a maggio, grazie al pianeta guida Nettuno e Giove in Pesci. Tanta energia e magnetismo per poter affrontare questo mese primaverile nel modo migliore. La Luna del 16 maggio, proprio in Scorpione, porterà buone notizie. Lavoro e soldi andranno a gonfie vele in questo mese. Però, lo Scorpione dovrà fare attenzione a non ferire gli altri con la parola. Con Mercurio in agguato e la sua abituale capacità di colpire nel segno, potrebbe toccare la sensibilità altrui.

Un mese poco fortunato

Casualità a parte, sarà un mese di maggio d’oro per lo Scorpione e complicato per 2 altri segni. Per fortuna, maggio è il mese delle rose e ci penserà Venere a ridare un po’ di speranza all’amore.

Il quinto mese dell’anno non sarà il massimo per il segno dell’Acquario. Sarà forse che ci si ritrova nel mese del Toro, almeno fino al 21, un segno di carattere opposto. Questa lentezza e abitudinarietà del segno di terra, l’Acquario proprio non la sopporta. Rallentano allora gli affari e ci si ritrova a contare gli spiccioli. Per fortuna l’ultima parte del mese regalerà qualche soddisfazione sotto questo aspetto.

Un mese di maggio d’oro per lo Scorpione e complicato per 2 segni zodiacali, però Venere darà loro fortuna in amore

Il passaggio di Giove nel segno dell’Ariete, il giorno 11 maggio, sarà un duro colpo per il Cancro. Si era abituato in aprile alla congiunzione a lui favorevole di Giove e Marte nel segno dei Pesci. Un aprile dolce e giocherellone, che lascia il posto ad un maggio un po’ complicato. Tuttavia, Venere è lì accanto per tutto il mese o quasi. Ci penserà lei a donare più fascino non solo in amore, ma anche sul lavoro. È proprio questo il mese che, se tutto va bene, potrebbe avere anche un risvolto positivo in questo ambito.

In amore attenzione a non lasciarsi andare troppo. A volte la fantasia potrebbe portarci proprio lì dove in fondo non vorremmo arrivare.

Approfondimento

Si riempiranno d’oro i forzieri di questi segni zodiacali nella prima settimana di maggio con Giove e Mercurio generosi dispensatori di fortuna