In cucina senza errori con 2 piatti della tradizione italiana che ci faranno impazzire

Commettere errori in cucina potrebbe essere all’ordine del giorno, per scongiurarli meglio optare per degli italianissimi piatti ricchi di gusto.

Mettersi ai fornelli è, per molti, un modo per rilassarsi e dimenticare i problemi quotidiani. Portare in tavola sempre nuove interessanti ricette è un bel modo per dimostrare affetto ai propri cari. Tra le ricette più apprezzate troviamo quelle per gli antipasti, gli aperitivi ma anche per i dolci, i primi e i secondi. I primi piatti, in particolare, sono tra i più amati in Italia e, oltre ai classici piatti di pasta, possiamo trovare preparazioni alternative.

Oggi si andrà a vedere la ricetta dei canederli con cavolini di Bruxelles e cavolo, oltre che le penne preparate con pesto di rucola e succo di limone. Una vera delizia semplice da preparare e perfetta in ogni momento, specialmente durante l’inverno. Piatti caldi per combattere il freddo.

In cucina senza errori con 2 piatti della tradizione italiana davvero buoni

Il primo piatto ha origini nordiche. Tipici del Trentino Alto Adige, i canederli sono di gnocchi di grandi dimensioni da consumare in brodo. Per prima cosa si potranno preparare i canederli con del pane raffermo. Per prima cosa dividere il pane in cubetti e sistemarlo in una terrina insieme a del latte. Servirà per ammorbidire il pane. Si potranno, poi, scegliere diversi affettati, tra cui il salame e la pancetta affumicata. Il pane, una volta ammorbidito, si potrà rosolare in padella con un po’ di burro. Salare e pepare a piacimento.

In seguito aggiungere i salumi tagliati a cubetti e l’uovo all’interno di una terrina. Creare delle palline e occuparsi, poi, dei cavolini di Bruxelles e dei cavoli. Le verdure andranno pulite, spuntate, lavate e fatte cuocere in brodo. Lasciare cuocere per circa un quarto d’ora anche i canederli. Infine metterli in una zuppiera e versarci sopra il brodo.

Pasta con pesto di rucola e limone

Si potranno poi preparare le penne con pesto di rucola e limone. Anche questa ricetta è davvero semplice. Sarà necessario procurarsi circa 400 g di penne, 60 g di rucola, 40 g di pecorino e dell’olio EVO. Le penne andranno fatte cuocere in abbondante acqua e nel frattempo si potrà cominciare a lavorare la rucola. Mettere la rucola insieme al pecorino, un po’ di aglio, l’olio e il limone da tritare fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo.

In seguito, aggiungere anche un po’ di acqua di cottura. Scolare poi la pasta e condirla con il pesto di rucola. Da ultimo aggiungere la scorza di limone per dare maggiore gusto e salare e pepare a piacere. In cucina senza errori con 2 piatti della tradizione italiana che piaceranno ai grandi e ai bambini.