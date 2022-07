Per chi non ha ancora le ferie vicine diventa quasi un obbligo cercare qualcosa da fare nel weekend. Anche perché la città è quasi deserta e il caldo opprimente impone di cercare una alternativa al di fuori. Senza, magari, fare troppa strada, perché un occhio al prezzo della benzina rincarata va sempre dato. Siamo, però, stanchi delle solite mete fuori porta. Si ha voglia di provare qualcosa di diverso, magari per poter scattare foto da mettere su Instagram. Più facile a dirsi che a farsi.

Con soli 67 euro potremo vivere una giornata davvero insolita e mangiare ottimi piatti locali della tradizione

Non che manchino le proposte. Ad esempio, quella di visitare la piccola Versailles a meno di trenta minuti da Milano. Se siamo alla ricerca di proposte alternative, questa è un’idea per una gita vicino a Milano che ci permette nel weekend di uscire dalla città. Oltretutto, che ci dà anche la possibilità di gustarci comodamente dei piatti tradizionali, ammirando paesaggi davvero unici. La risposta a tutto questo è il treno dei sapori che, come dice l’iniziativa, è un treno che costeggia il lago d’Iseo. Luogo di villeggiatura estiva e anche uno dei preferiti per le gite fuori porta dei milanesi.

Tra le tante peculiarità di questo insolito viaggio, vi è quella di poter gustare la cucina tipica bresciana. Per non parlare di quanto sia suggestivo questo tour. Infatti, solitamente si gira con un treno degli anni ’50, con una motrice diesel e due carrozze color arancio, che ci proietterà indietro nel tempo. Ci sono varie opzioni messe a disposizione dei visitatori. Si può scegliere tra l’itinerario Sapori Classic, Lago con Gusto, Sapori Medievali e non solo.

Un’idea per una gita vicino a Milano per provare sapori nuovi in cucina

Facciamo, come esempio, il Sapori Classic. Per prenderlo, dobbiamo recarci a Iseo. Qui, una guida ci prenderà in carico e ci farà visitare la cittadina. Dopo un’ora, si parte col treno, con tanto di aperitivo a bordo. Seduti su questo particolare treno, potremo ammirare i paesaggi che costeggiano il lago, fino ad arrivare a Pisogne. Qui, una guida ci accompagna alla scoperta della Chiesa di Santa Maria della Neve di Pisogne, con gli affreschi del grande artista Girolamo Romanino. Finita la visita è il momento di mangiare sul treno. Ci serviranno salumi e formaggi tipici. Subito dopo, un primo piatto con condimento di stagione e un secondo con polenta e funghi trifolati e salamina alla griglia. Non mancheranno dessert, caffè, grappa locale e degustazione di tre vini della Franciacorta.

Si punta, poi, a Provaglio d’Iseo per visitare il Monastero di San Pietro in Lamosa. Infine, si risale per tornare ad Iseo. Costo totale di una giornata così ricca e insolita? Solo 67 euro, degustazione gastronomica compresa.

