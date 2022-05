Più si avvicina l’estate, maggiore è la voglia di partire. Il desiderio grande è di cominciare a riposarsi dopo un anno difficile per tutti noi. Però, si può anche iniziare ad “allenare” la nostra mente a staccare, grazie a qualche visita fuori porta nel fine settimana. Del resto, basta percorrere pochi chilometri per ritrovarsi in luoghi suggestivi visitati anche da supereroi. O, magari, se siamo amanti della natura, camminare per giardini unici che ospitano piante da tutto il Mondo. E, se abbiamo problemi di tempo, l’Italia è capace di farci ammirare più di 300 monumenti in pochi minuti e divertendoci.

Non costa molto recarsi in questo luogo amato anche da un famoso scrittore

Se prenotiamo in anticipo, ad esempio, potremmo andare in questo suggestivo borgo che non è distante da Milano ed è al confine tra due Stati. Spendendo solo 15 euro per recarvisi. Infatti, il treno Milano-Lugano, prima tappa per arrivare nella nostra località, costa solo 12 euro in seconda classe. E con 1 ora e 15 minuti ci ritroviamo in Svizzera. Da Lugano, poi, abbiamo varie possibilità per raggiungere questo borgo. Possiamo, ad esempio, prendere l’autobus e spendere da 1 a 3 euro per i 6 minuti di tratta. Oppure la funicolare, che ci impiegherà dieci minuti. Meglio ancora sarebbe attraverso una gita con il traghetto, anche se in questo caso il costo aumenterebbe.

Un posto talmente suggestivo che Antonio Fogazzaro lo ha citato più volte nel suo famoso romanzo Piccolo Mondo Antico. Qui, ad esempio, ci sono ristoranti che offrono interessanti menù degustazione dove assaggiare piatti tipici. O posti più spartani dove gustarsi della polenta con funghi porcini o del risotto al Barolo.

Solo 15 euro per recarsi in questo bellissimo borgo non molto distante da Milano e visitare un suggestivo parco di ulivi secolari viaggiando in treno e autobus

E, dopo la mangiata, ci si può perdere nelle sue suggestive viuzze colorate che sembrano appartenere ad un’altra epoca. Da vedere la chiesa dedicata a San Vigilio, che risale al 1463. La località, meta della nostra gita, è Gandria, situata nel Canton Ticino (distretto di Lugano). Nel 2006 è stata nominata tra le dieci più belle località turistiche della Svizzera. Qui, è quasi un obbligo fare il famoso Sentiero di Gandria, percorso che costeggia il Ceresio. Con tanto di deviazione al Parco degli ulivi, con piante secolari suggestive. Insomma, buona cucina, borgo da romanzo, possibilità di camminare nella natura. Gandria offre tutto questo e molto di più.

