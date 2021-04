In questo tempo di pandemia la voglia di viaggiare è tanta ma abbiamo anche paura. Non sappiamo come saranno i prossimi mesi e se potremo uscire dall’Italia. C’è anche chi preferisce restare al sicuro dentro i confini nazionali senza rinunciare a qualche esplorazione del circondario.

Quando potremo di nuovo muoverci liberamente potremo quindi esplorare il nostro Paese. Una soluzione è la staycation, a cui ProiezionidiBorsa ha dedicato un precedente articolo. Spicca però anche un’idea di viaggio alternativa e indimenticabile per chi non se la sente di uscire dall’Italia e vuole spendere pochissimo.

Tra natura e cultura

Questo tipo di viaggio è alternativo in tutti i sensi. Non solo ci porta alla scoperta di parti poco visitate del nostro Paese. Ci permette infatti di farlo anche a contatto con la natura, senza troppa tecnologia e usando il nostro corpo come forse mai prima d’ora. Parliamo infatti della via Francigena.

Questo è un pellegrinaggio che per certi versi ricorda il cammino di Santiago. Passa anche in Italia perché il suo percorso collega l’inglese Canterbury con Roma. L’Italia ospita quindi molti chilometri della Francigena, che possono essere percorsi come tappe singole o in un colpo solo. Come fare a prenderne parte?

Un’esperienza unica

Prendere parte anche solo a qualche tappa rende la Francigena perfetta per un lungo viaggio o per un semplice week end fuori porta. Prima di tutto bisogna munirsi di mappe e guide. Soprattutto in zone di confine come Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta ci sono diverse “Francigene”. Dobbiamo quindi scegliere quale strada percorrere. È importante anche acquistare, online o presso rivenditori autorizzati, la cosiddetta credenziale. Questo è un passaporto del pellegrino su cui possiamo ricevere dei timbri che testimoniano le tappe effettuate.

Con la credenziale possiamo anche accedere a foresterie e strutture agevolate spendendo così pochissimo per dormire e a volte mangiare in viaggio. Percorrere la Francigena non richiede infatti una spesa ingente! La spesa principale è quella dell’attrezzatura. Dopodiché è possibile mangiare lungo la strada affidandosi a panetterie e supermercati per pochi euro al giorno. Questa è un’idea di viaggio alternativa e indimenticabile per chi non se la sente di uscire dall’Italia e vuole spendere pochissimo senza rinunciare a un’esperienza unica!