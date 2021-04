Capita a tutti, almeno una volta nella vita, di volersi sbarazzare definitivamente di una persona sia nella vita reale che sui social. Che sia per la fine di una relazione amorosa oppure perché ci si vuole sbarazzare di una persona troppo insistente, cancellarne il numero non basta. Sarebbe meglio invece trovare il modo per impedirgli di chiamarci, di vedere le nostre foto profilo e anche di leggere il nostro stato di WhatsApp.

In questo articolo allora vedremo allora come eliminare definitivamente un contatto su WhatsApp, ecco come difendere la nostra privacy da queste persone.

L’errore che in molti commettono

Capita spesso e volentieri che tantissimi di noi pensino che basti cancellare il numero il cellulare dalla propria rubrica per impedire alle persone di contattarci. Questo però non è assolutamente vero, soprattutto quando si parla di applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp. Eliminare soltanto il numero dalla rubrica, infatti, non ferma minimamente l’altra persona dal visualizzare nostri dati personali: come, ad esempio, la foto e lo stato di WhatsApp, il vedere se siamo collegati e in linea o perfino contattarci con le chiamate vocali.

Come eliminare definitivamente un contatto su WhatsApp, ecco come difendere la nostra privacy

Per poter quindi eliminare definitivamente un contatto su WhatsApp dovremo seguire questi due semplici ma importantissimi passaggi: bloccare il numero sull’applicazione, bloccare il numero sul cellulare e solo in seguito cancellare il numero del telefono.

Seguendo questi passaggi, infatti, potremo essere sicuri che non saranno più in grado di vedere l’orario d’ultima visita, né vedere l’immagine o altre informazioni personali. Bloccandoli poi anche direttamente sul cellulare potremo inoltre evitare fastidiosi messaggi SMS e chiamate indesiderate.

Ecco allora che con questi due passaggi semplici e intuitivi avremo finalmente la sicurezza di esserci sbarazzati una volta per tutte di queste fastidiose persone.

Finalmente un peso in meno nella nostra vita che ci permetterà di essere più sereni e rilassati.

