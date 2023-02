Unicredit e BPER Banca: le 2 banche che hanno dominato il Ftse Mib

In una giornata in cui il Ftse Mib ha ripreso a correre, era da circa 2 mesi che non si vedeva un rialzo così importante, Unicredit e BPER Banca hanno dominato la scena a Piazza Affari. Quali sono le forze che hanno scatenato un movimento del genere? Quali gli obiettivi di breve periodo? Intanto dopo alcune sedute di incertezza, l’indice settoriale dei bancari ha ripreso a correre portandosi al secondo posto tra quelli del Ftse Mib a partire da inizio anno.

Quali sono stati i motivi che hanno spinto al rialzo Unicredit e BPER Banca?

Le banche italiane hanno beneficiato di report positivi da parte delle case di affari.

Nel caso di Unicredit Jefferies ha ribadito il giudizio Buy con prezzo obiettivo in area 24,5 €. Inoltre, secondo la casa di affari il management di Unicredit continua a essere convincente nelle sue scelte. In particolare, si evidenza il cambiamento di approccio al business con una focalizzazione su ricavi e sull’efficienza operativa e patrimoniale. A sostenere l’istituto bancario guidato da Orcel, poi, c’è stato l’ingresso del titolo Unicredit all’interno dell’EuroStoxx50.

Il report di Jefferies, però, non si è limitato alla sola Unicredit. Secondo quanto scritto dagli analisti della casa di affari, le banche di medie e piccole dimensioni rimangono su livelli di multipli del rapporto prezzo su utili a livelli storicamente bassi. Tutto questo nonostante le ottime performance da inizio anno.

Le indicazioni dell’analisi grafica sull’istituto di Piazza Gae Aulenti

Il titolo Unicredit (MIL:UCG) ha chiuso la seduta del 27 febbraio in rialzo del 4,62% rispetto alla seduta precedente, a quota 19,078 €.

Le medie sono ancora incrociate al ribasso così come lo SwingTrading Indicator. D’altra parte il forte rialzo odierno è stato accompagnato da una riduzione dei volumi pari a circa il 40%. Per capire il futuro di breve termine, quindi, sarà decisivo vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.

Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo BPER Banca

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 27 febbraio a quota 2,653 €, in ribasso del 2,87% rispetto alla seduta precedente.

Su BPER Banca le medie rimangono impostate al rialzo. Le quotazioni, quindi, promettono di continuare a salire anche nei prossimi giorni. Per un allungo di medio/lungo periodo potrebbe essere decisiva la rottura della resistenza in area 2,8 €.

