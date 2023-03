Un’ex Vippona contro Antonella Fiordelisi (di nuovo): la ragazza accusata di non saper fare nulla

Antonella Fiordelisi di nuovo nell’occhio del ciclone. E questa volta ad attaccarla è un ex vippona che non ti saresti mai aspettato. Ecco cosa è successo e la cat fight che ha sorpreso tutto il web.

Antonella Fiordelisi è stata una delle protagoniste indiscusse e assolute di questo Grande Fratello VIP. La bella napoletana, infatti, si è distinta per il suo carattere spinoso e spumeggiante al tempo stesso. Durante questa edizione del Grande Fratello VIP, l’influencer si è fatta conoscere sotto ogni punto di vista, regalando al pubblico ogni aspetto di se. In particolare, la sua storia con Edoardo Donnamaria ha fatto molto discutere. E l’ha spesso messa al centro di polemiche, regalando clip da mille e una notte. Non da meno sono state le accese discussioni avute con i suoi coinquilini.

Antonella Fiordelisi e i problemi con i concorrenti del Grande Fratello VIP di questa edizione

Antonella Fiordelisi, possiamo dirlo, ha avuto tanti problemi con qualsiasi tutti i suoi compagni di avventura. Infatti, in primis i suoi scontri sono stati con Nikita Pelizon, poi diventata sua grande amica.

E come non ricordare anche le litigate con Oriana Marzoli, con cui invece all’inizio si trovava bene. Senza contare, poi, quelle con Micol Incorvaia (ex del suo fidanzato) e con Edoardo Tavassi, che l’ha sempre accusata di essere falsa e di spettacolarizzare ogni situazione. Ma ora arriva un altro vippone che non ci saremmo mai aspettati contro la Fiordelisi. Questo ex concorrente, infatti, sembrava un grandissimo amico della modella campana. Eppure, ad oggi, sembra che le cose siano davvero cambiate.

Wilma Goich: per l’ex vippona è viziata e infantile

Ad andare contro Antonella, in questo caso, sarebbe uno dei concorrenti che prima sembrava essere dalla sua parte. Stiamo parlando di Wilma Goich, la famosissima cantante italiana che ha fatto parte di questa edizione del Grande Fratello VIP. Distintasi soprattutto per il suo rapporto molto stretto con Daniele Dal Moro, Wilma avrebbe speso delle parole al vetriolo per la sua ex coinquilina. E dopo la sua uscita, si sarebbe detta più che soddisfatta di non vedere Antonella in finale. Eppure, le cose tra le due sembravano abbastanza serene. E pochi avrebbero pensato a una cat fight così accesa. Ma forse non tutto è sempre come sembra.

Un’ex vippona contro Antonella per l’ennesima volta: ecco cosa Wilma Goich ha detto di lei

Viziata, infantile, immatura: questi 3 degli aggettivi usati dalla famosissima cantante contro la sua ex coinquilina. Insomma, il discorso di Wilma Goich non sembra per nulla partire con il piede giusto. La cantante accusa l’influencer di essere gelosa, falsa, possessiva. E si dice contenta che sia uscita dalla casa, perché crede che non meritasse la finale. Mettendo a confronto Antonella Fiordelisi e il suo fidanzato Edoardo Donnamaria, Wilma sottolinea le differenze. E fa vedere come invece lo stesso Edoardo sia grande, indipendente e con la testa sulle spalle, a differenza della sua compagna. Insomma ecco un’ex vippona contro Antonella Fiordelisi in modo molto agguerrito. Di certo, possiamo dirlo, Wilma Goich di certo non le ha mandate a dire.