Ecco le 5 migliori paste sfoglie da comprare al supermercato. La migliore non costa neppure 1 euro!

La pasta sfoglia è un prodotto molto versatile che si presta per la realizzazione di ricette dolci e salate. In vista della Pasqua, in molti la utilizzeranno per torte salate da servire come antipasto oppure per creare golose colombine da farcire con crema pasticcera o chantilly. Scopriamo dunque quali sarebbero, secondo gli esperti in materia, le migliori paste sfoglie da acquistare al supermercato.

La pasta sfoglia è un ingrediente che dovremmo sempre tenere in frigorifero. Si tratta infatti di un alimento jolly. Molto versatile, si presta per la realizzazione di ricette sia dolci che salate. Con una farcia a base di verdure, formaggi e magari del prosciutto, è la base ideale per una gustosa torta salata. Con frutta, creme e marmellate, possiamo invece ricavarci tanti golosi dolcetti, dai classici cannoncini con crema pasticcera ai fagottini con le mele.

Preparare in casa la pasta sfoglia è un lavoro lungo e impegnativo che richiede numerosissimi passaggi, vari riposi in frigorifero e quindi anche molto tempo. Al supermercato, però, se ne trovano tantissime marche nel banco frigo. Al bisogno, basta srotolare e farcire secondo l’uso preferito.

Il test di Gambero Rosso capeggiato da esperti

La nota rivista di cucina il Gambero Rosso ha fatto un test su 26 paste sfoglie. Gran parte dei prodotti analizzati è stata realizzata dall’azienda francese Cérélia, specializzata nella produzione di impasti e prodotti da forno. I campioni sottoposti ai test sono stati acquistati a Roma presso i punti vendita della GDO, discount inclusi.

La giuria era costituita da chef, pasticcieri ed esperti del settore. Questi hanno valutato le varie sfoglie cotte in forno ventilato, a circa 180-200°, e seguendo le indicazioni e i tempi indicati nelle rispettive etichette. Nello specifico, si sono soffermati su parametri quali: la struttura, il gusto e la sensazione al naso.

Ecco le 5 migliori paste sfoglie da comprare al supermercato

Il primo posto se l’è meritato la pasta sfoglia di forma tonda Chef Select. Venduta alla Lidl, è anche quella che costa meno di tutte. Appena 0,69 euro per 230 grammi di prodotto. Il secondo posto spetta invece alla Fresca Sfoglia venduta nei supermercati Tuodì. Di questa, a colpire i giurati è stato il sapore, caratterizzato da note sapide ma al tempo stesso leggere e friabili. Sempre per 230 grammi, il prezzo sale un po’. Siamo infatti su 1,09 euro.

La pasta sfoglia Buitoni, probabilmente la più nota e forse anche la più usata dagli italiani proprio per la sua nomea, si aggiudica la medaglia di bronzo. Il rotolo da 230 grammi costa 1 euro. In quarta posizione troviamo la pasta sfoglia rettangolare Noi&Voi, il brand del Consorzio C3 (Cash Carry & Consorziati). Dal profumo delicatissimo e il sapore deciso, questa pasta sfoglia è più indicata per rustici e preparazioni salate. I giurati ne segnalano la struttura: friabile e solubile.

Infine, al quinto posto troviamo la pasta sfoglia tonda Tre Mulini, il marchio di Eurospin dedicato ai prodotti da forno. Nonostante in cottura cresca poco, questa sfoglia presenta un giusto equilibrio in termini di struttura e sapidità. E così, ecco le 5 migliori paste sfoglie da comprare al supermercato!