Se abbiamo un telefono in vendita e non riusciamo a trovare un compratore o non vogliamo perdere tempo ulteriore, questo metodo potrebbe essere una soluzione.

Chi ha detto che per disfarsi di un telefono e guadagnarci il giusto c’è bisogno per forza di creare annunci? Tempo perso, botta e risposta con i compratori e stress potranno andare diretti nel dimenticatoio. Il metodo rivoluzionario ed efficace per vendere iPhone e telefoni Android all’istante senza creare annunci esiste per davvero ed è accessibile a tutti.

Presi da lavoro e da altri impegni abbiamo sempre meno tempo per occuparci della vendita e della spedizione del telefono. Senza contare, poi, le intere giornate perse a organizzarsi con i potenziali compratori. Tuttavia, come per la macchina esiste il rivenditore di auto, così esistono per smartphone ed altri oggetti tecnologici.

iPhone e telefoni Android, computer e Mac e perfino le TV possono essere comodamente vendute all’istante ad uno dei servizi online proposti di seguito.

Alcuni siti sono specializzati nella vendita di dispositivi Apple, quali iPhone, iPad, Macbook e Mac. Altri, invece, non fanno distinzioni sul marchio e accettano qualunque tipo di apparato. Tuttavia, nonostante esistano dei gradi di usura da segnalare in fase di vendita, ci sono dei limiti di danneggiamento oltre i quali l’oggetto viene rifiutato. Ovviamente, più questo è presentabile, maggiore è il guadagno.

Per vendere iPhone e telefoni Android senza perdere tempo dietro agli annunci, alle foto e alla gestione degli interessati, ecco alcune valide soluzioni.

Solo per iPhone

La prima si chiama Swappie ed è specializzata nella sola rivendita di iPhone. I modelli attualmente accettati vanno dal 7 al recentissimo 13 in tutte le loro varianti. Nella pagina di vendita presente sul loro sito è possibile vedere le massime stime dei prezzi per modello posseduto. Ad esempio, il prezzo stimato di iPhone X può arrivare fino a 245 euro. Il pagamento è previsto entro 1-4 giorni dall’accettazione delle condizioni del prodotto da parte dello staff addetto.

Per qualunque smartphone

La seconda opzione, reBuy, è aperta ad una lunga serie di telefoni, tra cui Apple, Samsung, Huawei, Sony, Nokia e HTC. Il pagamento avviene in 48 ore, a partire dalla conferma dallo staff addetto delle condizioni dichiarate del prodotto. In caso di controfferta, avremo 15 giorni per decidere se accettare, dopo i quali il telefono viene rispedito gratuitamente al nostro indirizzo.

Per i possessori di telefoni Apple e Samsung

Un’altra è Ricompro. Questa permette, come le altre soluzioni, di compilare un modulo online per avere sin da subito un preventivo del nostro smartphone. Tuttavia, il sito accetta soli telefoni Apple e Samsung. Il pagamento avviene in 48 ore dalla ricezione del dispositivo e la restituzione è gratuita, così come il ritiro.

Si ricorda, però, che queste sono solo alcune delle opzioni attualmente disponibili per la vendita di cellulari e che i metodi riportati sono citati a titolo puramente informativo.

