A chi non piace entrare nella propria auto ed essere investito da un profumo di pulito? È una sensazione che piace a tutti, soprattutto quando si hanno ospiti nella propria macchina. Fa sempre piacere mostrare di avere un’automobile profumata, oltre che bella e di tendenza. Ma non sempre è facile mantenere uno standard alto. La macchina, infatti, tende a sporcarsi e impuzzolentirsi. E, per ovviare al problema, noi del team di ProiezionidiBorsa oggi vogliamo fornire un consiglio davvero utile ed efficiente per avere un’auto sempre perfetta e profumata con questo piccolo trucco. Provandolo, saremo fieri della nostra macchina e offriremo passaggi a più non posso!

Ecco di cosa abbiamo bisogno per mettere in atto questo piccolo segreto

Per rendere la nostra auto sempre profumatissima, avremo bisogno di:

a) 1 pentola;

b) acqua;

c) 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio;

d) 1 limone;

e) 1 colino;

f) 1 flacone spray.

E adesso vediamo cosa dobbiamo fare nello specifico per avere un’auto sempre profumata e perfetta con questo piccolo trucco.

Come realizzare questo fantastico rimedio della nonna

Per prima cosa, riempiamo la pentola di acqua e portiamo a ebollizione. Quando avrà raggiunto questa fase, versiamo un cucchiaino di bicarbonato di sodio e il succo di 1 limone spremuto. Dopo qualche secondo, versiamo anche la scorza del nostro agrume grattugiata in precedenza. Aspettiamo 2 minuti circa e spegniamo il fuoco, attendendo poi che la nostra soluzione si raffreddi. Quando ci accorgeremo che non sarà più calda, potremo prendere il colino e filtrare la miscela appena realizzata in un flacone spray.

E adesso potremo spargere il nostro profumo naturale appena creato nell’abitacolo. O, se preferiamo avere il profumo sempre con noi, potremo racchiudere il composto in una boccetta da mettere in modo fisso nella nostra macchina. Sentiremo subito la differenza. La nostra auto, infatti, profumerà come non mai!

