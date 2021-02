Quando si invita qualcuno a cena, è sempre soddisfacente fargli trovare qualcosa di gustoso e ricercato a tavola. E quindi ci mettiamo di impegno ai fornelli, per rendere perfetti i piatti che daremo ai nostri ospiti. Ma tutta questa fatica potrebbe essere vana se non abbiniamo la giusta bevanda ai piatti che stiamo servendo. Infatti, è necessario sapere cosa servire da bere agli ospiti per rendere la cena perfetta. Dunque, vediamo come abbinare correttamente le bevande ai cibi per fare la figura degli esperti.

Partiamo dalla birra

Per una serata tra amici, la birra è sicuramente la bevanda migliore da scegliere. La scelta deve essere fatta attentamente, e il consiglio è di scegliere birre artigianali che sicuramente tutti apprezzeranno. Potremo abbinarle con la pizza, con le focacce, con i rustici, con ricette a base di pasta sfoglia e con fritti misti. Si tratta di una bevanda perfetta per cibi gustosi e leggermente pesanti. Inoltre, se presentiamo un tagliere di formaggio a tavola, la birra sarà un’ottima scelta per accompagnare il tutto.

Passiamo al vino

Per quanto riguarda il vino, dobbiamo fare una differenziazione fondamentale tra rosso e bianco. Iniziamo con il rosso. Tra i vari tipi, è importante distinguere quelli con alto livello tannico da quelli che ne presentano uno minore. I vini che fanno parte della prima categoria (come il Cabernet, il Tannat o il Nebbiolo), sono perfetti per formaggi grassi e carni rosse. I secondi, invece, sono più adatti a piatti a base di tartufo e funghi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Per quanto riguarda il vino bianco, il discorso è ancora diverso. Bisogna abbinarlo a pietanze delicate, dato il suo gusto. Perciò, sarà perfetto per cene a base di pesce, per accompagnare carni bianche e per ricette a base di verdura. Se scegliamo quello frizzante, l’idea perfetta sarà quella di cucinare dell’ottimo sushi!

Dunque, ecco come abbinare correttamente le bevande ai cibi per fare la figura degli esperti!

Approfondimento

Un metodo infallibile per aprire una bottiglia di vino senza il cavatappi