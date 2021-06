Con la bella stagione, i nostri gatti sono più propensi a trascorrere maggior tempo all’aria aperta. Solitamente manifestano il loro desiderio graffiando porte e finestre. Questo può essere un problema se si hanno zanzariere perché i nostri animali domestici potrebbero danneggiarle. Succede infatti che estraggano la zanzariera dai binari per passarvi sotto oppure creino danni graffiando la rete. L’esigenza di proteggersi dalle zanzare deve necessariamente coniugarsi con la necessità di lasciare i nostri gatti liberi di muoversi. Una zanzariera a prova di gatto è possibile grazie a queste 3 soluzioni semplici geniali ed economiche.

La zanzariera con gattaiola

Sul mercato sono disponibili gattaiole per zanzariera. Sono leggere, silenziose, e consentono al gatto di muoversi liberamente e in totale autonomia senza danneggiare la rete antizanzare. Da posizionare nella parte bassa della zanzariera, sono una soluzione molto valida se si posseggono gatti, o altri animali domestici come cani, di taglia piccola. I modelli migliori hanno un sistema di chiusura automatica che continua ad assicurare la protezione dalle zanzare. I prezzi sono tra i 20 e i 30 euro circa.

La zanzariera a tenda con magneti

La zanzariera con magneti è una soluzione pratica, economica e ideale per chi ha animali domestici. È composta infatti da una rete che presenta un’apertura al centro. I due lembi sono tenuti insieme da una serie di calamite poste a distanza regolare l’una dall’altra. Le calamite tengono chiusa la zanzariera e si aprono facilmente al passaggio di una persona o di un animale. È oltretutto una soluzione flessibile che può essere rimossa al bisogno. La spesa varia dalle 10 alle 25 euro circa.

Con microchip

L’ultima soluzione che proponiamo è la zanzariera con microchip. È un po’ più cara delle altre, ma comunque molto apprezzata. Un’apertura basculante da applicare sulla zanzariera è collegata ad un microchip posizionato all’interno di un pendente indossato dall’animale domestico. Attraverso un semplice gesto si identifica il numero di microchip con la porta basculante. In questo modo il nostro amico a quattro zampe può entrare o uscire liberamente dall’abitazione. Ovviamente, la porticina si apre soltanto al passaggio dell’animale con il microchip, impedendo in questo modo l’entrata in casa di altri animali indesiderati. La spesa è tra i 60 e i 70 euro.

Una zanzariera a prova di gatto è possibile, grazie a una di queste 3 soluzioni semplici geniali ed economiche è possibile avere una casa a misura di animale domestico.