Finalmente è tempo di tornare al mare. I primi bagni in acqua salata dopo le fredde giornate invernali sono i migliori. Per affrontare una delle piccole disavventure che possono accadere in acqua, condividiamo una tecnica delle nonne che ci corre in aiuto risolvendo un problema frequente.

Ebbene questo rimedio naturale è semplice ed efficacissimo per dare sollievo immediato alla puntura di medusa.

Cosa accade

Le nemiche numero uno del mare, specialmente per i bambini sono proprio le meduse. Eppure questi piccoli animaletti non attaccano volontariamente. In realtà sono spinte dalle correnti. In questo movimento accade che sfiorino la pelle con i loro filamenti. Questi risultano più o meno urticanti. Al contatto, si avverte una sensazione simile ad una leggera scossa elettrica. La pelle si arrossa immediatamente. Poi compare un forte prurito che può trasformarsi in un bruciore insopportabile. La sensazione è davvero spiacevole, soprattutto sulla pelle delicata dei bambini. I segni possono rimanere evidenti per giorni

Se non si interviene tempestivamente e con soluzioni efficaci, la lesione superficiale può trasformarsi in una infiammazione severa. Ricordiamo che è sempre buona norma consultare il medico competente.

Cosa fare

Esistono dei medicinali appositi per il pronto intervento. Noi oggi vogliamo condividere con i nostri Lettori un’alternativa totalmente naturale.

Necessitiamo di un unico ingrediente presente in tutte le case. Questo perché già lo utilizziamo per il bucato, la lavastoviglie, per far brillare i vetri. Pochi sanno che può rivelarsi davvero utile averne una scorta sempre in borsa anche quando si va al mare. Stiamo parlando del bicarbonato di sodio.

Vediamo quindi cosa fare in pratica. Per prima cosa se fossero rimasti dei filamenti attaccati, rimuoviamoli con delicatezza. È importante non fare questa operazione a mani nude per scongiurare irritazioni. Anche materiali taglienti come coltelli o forbici vanno evitate. Meglio adoperare un sasso piatto e stondato. Prendiamo quindi il bicarbonato. Creiamo una pastella aggiungendo poco alla volta delle gocce di acqua. Stendiamola quindi sulla pelle arrossata. Lasciamola asciugare totalmente. Immediatamente la sensazione di bruciore si attenuerà. Una volta che il bicarbonato sarà asciutto, sciacquiamo con acqua salata. Cerchiamo poi di non sfregare o grattare la zona. Sfatiamo ora una diceria: non bisogna sciacquare la zona con acqua dolce. Così facendo, infatti, si favorirebbe la circolazione delle tossine urticanti.

Dunque questo rimedio naturale è semplice ed efficacissimo per dare sollievo immediato in caso di puntura di medusa.

Approfondimento

