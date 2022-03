Cassette di plastica, flaconi per il detersivo e bottiglie del latte anziché buttarli possono essere riciclati e usati per fare altre cose che servono in casa

Il motivo per cui dobbiamo provare a trasformare gli oggetti di plastica, invece di buttarli, è molto semplice. Disperdere nell’ambiente questo materiale difficile da smaltire crea un danno alla nostra stessa salute, oltre che ai posti in cui viviamo. È un impegno che può diventare meno gravoso grazie alla fantasia. Non si stratta di semplici lavoretti di cui accontentarci, ma di riciclo creativo vero e proprio. Trasformare la plastica, che andrebbe buttata, ci permette di risparmiare risorse ed energia e di evitare di acquistarne altra che andrebbe solo ad accumularsi.

Artigianato fai da te

Se utilizziamo 3 oggetti di plastica per mettere alla prova le nostre capacità, possiamo partire da idee realmente utili con cui riuscire a risparmiare. Per esempio le cassette di plastica. Possiamo creare un pouf, che sia pure un contenitore, utilizzando corda di juta mediamente spessa e colla a caldo. Partendo dai lati per finire al fondo, avvolgiamo la cassetta con la corda utilizzando la colla per fissare la plastica negli incroci in cui è più dura. Quindi utilizziamo compensato, stoffa e ovatta per costruire il coperchio su cui sedersi o poggiare i piedi.

Se siamo particolarmente abili con la corda, potremmo creare un fondo con un ordito simile alle sedie in paglia per avere un oggetto riciclato di maggiore pregio. Le cassette di plastica possono essere impiegate in vari modi. Come librerie, come portabiancheria, come scaffalature o per creare mobili. L’idea più originale, che ci può venire in mente, potrebbe essere quella di creare un lampadario.

Un altro oggetto molto versatile è il flacone del detersivo. In casa ne abbiamo sempre tanti e, appena finiti, li buttiamo inconsapevoli dei molteplici modi con cui potremmo riutilizzarli. Da mensole per i libri a portapenne, da annaffiatoi a vasi di fiori o più semplicemente come contenitori per le buste della spazzatura. Ma se abbiamo un giardino, incidere la parte frontale del flacone con un taglierino ci consente di ottenere l’apertura giusta per piantare bulbi ed erbette aromatiche. Oltre a recuperare il contenitore, potremmo ottenere un risparmio di spazio.

Cassette di plastica, flaconi per il detersivo e bottiglie del latte anziché buttarli possono essere riciclati e usati per fare altre cose che servono in casa

Le bottiglie del latte sono presenti quotidianamente nelle nostre case e rappresentano una parte importante della plastica che gettiamo via. Tagliando il collo della bottiglia, possiamo creare un contenitore da riciclo. Facciamo dei buchi intorno all’apertura e creiamo un bordo all’uncinetto. Con un’asola possiamo utilizzare un bottone di stoffa e avere un’apertura decorata che si può stringere a piacimento. Il nuovo contenitore può essere utile per i bicchieri di plastica o le tazzine del caffè. Si può ottenere un risultato simile anche con le bottiglie di plastica e, se non siamo pratici di cucito o uncinetto, possiamo sostituire il bordo utilizzando un materiale da incollare.

Cassette di plastica, flaconi per il detersivo e bottiglie del latte da oggi non andranno più buttati, perché potranno essere riciclati evitando sprechi inutili.