Settimana scorsa titolavamo il report Attenzione alle azioni Beghelli in quanto presto potrebbero partire al rialzo. Le motivazioni per questo scenario erano solo di natura grafica e riassunte qui di seguito

Il rialzo di oltre il 13% cui abbiamo assistito nel corso della seduta del 14 marzo, infatti, potrebbe avere un impatto molto positivo sull’andamento del titolo. Soprattutto se si correla questo andamento con quanto osservato settimana scorsa. In quel caso, infatti, il titolo, dopo aver toccato livelli che non vedeva da fine 2020, ha finalmente chiuso la settimana al rialzo di circa il 4%. Questo risultato è stato accompagnato dal raggiungimento del II obiettivo più probabile della proiezione ribassista in corso in area 0,309 euro e dal suo successivo, immediato, recupero. Si sono, quindi, create tutte le condizioni per una probabile inversione rialzista.

Il rialzo cui abbiamo assistito nel corso della settimana appena conclusasi è stato del 26,54%. Adesso questa settimana potrebbe confermare l’impostazione fortemente rialzista di Beghelli.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono giunte a contatto con l’area di resistenza (0,421 euro, I obiettivo di prezzo) rappresentata dall’obiettivo più probabile della proiezione rialzista in corso. Una chiusura settimanale superiore a questo livello farebbe scattare una nuova gamba rialzista. In questo caso l’obiettivo più probabile diventerebbe area 0,56 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione rialzista, invece, si potrebbe collocare in area 0,693 euro (III obiettivo di prezzo).

Qualora dovessimo assistere alla mancata rottura dell’are di resistenza non bisognerebbe allarmarsi. Solo una chiusura settimanale inferiore a 0,337 euro, infatti, potrebbe far invertire la tendenza al ribasso.

La valutazione del titolo Beghelli

Dal punto di vista della valutazione basata sui multipli di mercato il titolo Beghelli risulta essere sopravvalutato se si considerano il PE e il PEG. Secondo il Price to Book ratio, invece, è fortemente sottovalutato. Questa indicazione è confermata dal fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, che esprime una sottovalutazione del 18% circa.

Secondo l’unico analista che copre Beghelli il consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 50%.

Questa settimana potrebbe confermare l’impostazione fortemente rialzista di Beghelli: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Beghelli (MIL:BE) ha chiuso la seduta del 14 marzo in rialzo del 13,58% rispetto alla seduta precedente a quota 0,368 euro.

Time frame settimanale