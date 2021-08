Se qualche volta ci si sente un po’ tristi e demotivati, bisogna sapere che di certo altri lo sono come noi. Il Mondo è attraversato da preoccupazioni e paure che tolgono colore e vivacità alla vita. Tuttavia la scienza ci offre 4 magnifiche opportunità che possono allungare la vita e renderci più felici.

Uno studio ha scoperto che le persone ottimiste hanno una probabilità più grande di superare gli 85 anni di vita. Sembra infatti che ci sia qualcosa che leghi un atteggiamento positivo alla longevità. Oltre a ciò, queste persone presentavano livelli d’infiammazioni e di colesterolo cattivo più bassi. Vediamo allora come poter realizzare un atteggiamento positivo verso la vita.

4 magnifiche opportunità che possono allungare la vita e renderci più felici

Può capitare d’aspettare una persona che è in ritardo. Al posto di spazientirci, abbiamo la possibilità di impiegare il tempo in un modo più proficuo. Nell’attesa possiamo chiamare un amico oppure, se siamo a casa, approfittare per fare qualche piccolo lavoro. Questo atteggiamento positivo ci permette d’abbassare l’ansia dovuta ad una difficoltà imprevista.

Riflettere sulle proprie qualità

È importante valutare quali sono i lati positivi del nostro carattere e lavorarci sopra per migliorarli. Atteggiamenti su cui riflettere possono essere creatività, perseveranza, gentilezza, curiosità ecc.

Riguardo alla creatività, potremmo uscire dallo schema regionale della nostra cucina e preparare qualche piatto diverso. È un modo per aprire gli orizzonti e inglobare le differenze.

Praticare la gratitudine

Secondo questa ricerca le persone ottimiste e psicologicamente forti, sono quelle che hanno sviluppato un atteggiamento di gratitudine verso gli altri. Questo comportamento ci permette d’uscire dal circolo dell’indifferenza, per avere un atteggiamento positivo verso gli altri e la vita.

L’immagine di sé

Proviamo a fare questo esercizio: pensiamo all’immagine migliore che desideriamo di noi stessi. Ora proviamo a proiettarla nel futuro, pensando ad esempio come saremo fra 5 o 10 anni. Potremmo renderci conto in questo modo di ciò che è importante per noi, che cosa ci interessa, infine confrontarlo con ciò che stiamo facendo ora.

Rispondere in modo giusto a queste tre domande, ci darà la possibilità di crearci degli obiettivi validi da raggiungere. Tutte cose forse che gli impegni e le difficoltà della vita possono averci negato finora.

