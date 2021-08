Torte e dolci ci fanno sentire bene. Siamo più contenti quando li mangiamo e siamo anche più felici quando li prepariamo per gli altri. A volte però, ci manca la voglia di prepararli perché il procedimento è molto lungo. Altre volte invece non abbiamo voglia poi di pulire dopo aver cucinato o magari siamo semplicemente troppo impegnati. Un’altra ragione, molto comune in questo periodo, è il voler evitare di accendere il forno per non riscaldare troppo la casa. Fortunatamente c’è la soluzione. Zero sporco con questo goloso dolce al microonde pronto in 5 minuti.

Ingredienti

3 cucchiai di cacao;

4 cucchiai di zucchero;

3 cucchiai di olio di semi;

3 cucchiai di latte;

3 cucchiai di farina 00;

1 cucchiaino di lievito;

1 uovo sbattuto;

2 cucchiai di nutella.

Il microonde ha aperto le porte a una lunga serie di nuove preparazioni. Infatti, non tutti sanno che possiamo utilizzarlo non solo per riscaldare cibi già pronti, ma anche per farne di nuovi.

Gli italiani in generale sono un po’ restii a rinunciare ai fornelli. Con questa ricetta, però, non stiamo suggerendo di preparare piatti utilizzando solo il microonde. Semplicemente, a volte possiamo ottenere degli ottimi risultati sporcando la metà di quanto faremmo usando forno e fornelli.

Il dolce che proponiamo oggi ne è la prova tangibile. Infatti, useremo solo una tazza e una forchetta per preparare questa delizia. Non solo, ma la cottura è talmente veloce da lasciarci senza parole. Senza perdere altro tempo, possiamo quindi alla preparazione di questo dolce di cui non potremo più fare a meno.

In realtà, si tratta di un procedimento molto semplice. Basta inserire ogni ingrediente uno alla volta nella nostra tazza e mescolare con la nostra forchetta. L’ideale è cominciare con gli ingredienti liquidi. Rompiamo l’uovo e sbattiamolo dentro la tazza, aggiungendogli poi latte e olio di semi. Poi mettiamo lo zucchero e il lievito. Aggiungiamo cacao e farina un po’ alla volta incorporando con la forchetta per evitare che si formino grumi. Concludiamo con uno o due cucchiai di nutella e mescoliamo bene il tutto. Mettiamo la nostra tazza nel microonde alla massima potenza per tre minuti e il gioco è fatto.

