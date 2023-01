Cosa fare nel weekend dell’Epifania in 5 posti in giro per l’Italia con i bambini

Il 6 gennaio si festeggia l’Epifania. Potremmo andare in molti posti in Italia con la famiglia per trascorrere dei giorni spensierati. Scopriamone alcuni con eventi interessanti.

Le festività natalizie segnano la fine dell’anno a dicembre ma continuano oltre Capodanno. Il 6 gennaio, infatti, si ricorda l’Epifania e la visita dei Magi presso il neonato Gesù. Come a Natale, anche in questo caso i bambini attendono qualche dono. Per trascorrere con la famiglia alcuni giorni festeggiando anche la Befana, in giro per l’Italia ci sono tanti eventi interessanti. Con l’occasione potremo scoprire e visitare anche posti molto belli. Partiamo ad esempio dall’Emilia Romagna.

Alcune idee su cosa fare nel weekend dell’Epifania

Presso il Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino i giorni 6, 7 e 8 gennaio si effettueranno delle visite a tema. All’interno si potranno ammirare il camino e la tavola addobbati come si usava secoli fa. Anche l’albero è meraviglioso e si noteranno attorno alcuni giocattoli antichi. Si visiteranno le varie sale del castello e il giardino. Per chi desidera passare una notte da fiaba, sarà possibile prenotare la suite nella torre.

Presso il Castello di Contignaco, sempre in provincia di Parma, bambini e adulti saranno invitati a una divertente caccia al tesoro. In seguito ci sarà la possibilità di visitare le sale e il giardino. È prevista pure una degustazione enogastronomica.

Due iniziative interessanti

In provincia di Ferrara, a Comacchio, si terrà l’evento “A van la vacie – Arriva la Befana”. Il giorno 5 gennaio i bambini presso il Museo Delta antico potranno imparare a lavorare il rame. Di seguito assisteranno alla sfilata delle Befane. Dalla Torre dell’orologio, poi, la Befana dei pompieri scenderà in volo con uno spettacolo emozionante. È prevista poi una merenda e la visita dei mercatini di Natale. Giorno 6, invece, ci saranno la distribuzione delle calze ai piccoli e alcuni spettacoli.

A Napoli nel giorno dell’Epifania la Città della scienza offrirà tanti modi per trascorrere il tempo. Ad esempio, per i bambini dai 3 ai 6 anni ci saranno laboratori di creatività con colori e pongo. I più grandi realizzeranno manufatti con altri materiali e anche con la cera. Sono previste varie attività per scoprire le meraviglie dell’universo e del regno animale. Tutti potranno fare una dolce merenda.

Come festeggiare la Befana a Roma

Chi si troverà nella Capitale nel weekend potrà visitare le bancarelle tradizionali di piazza Navona. Il 6 di mattina ci sarà proprio la Befana a calarsi in volo tra i bambini presenti. Un Vigile del fuoco nei panni della vecchina sarà il protagonista di questa impresa. Saranno distribuiti dolcetti ai presenti e forse ci sarà anche la presenza di alcuni giocatori dell’A. S. Roma. Degli artisti di strada e spettacoli musicali concluderanno la manifestazione.

Per ulteriori informazioni su ogni evento si consiglia di consultare i vari siti ufficiali. Troveremo tutti i dettagli su cosa fare nel weekend dell’Epifania in questi bellissimi luoghi in Italia.