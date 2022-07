Crepacci, valloni ed erosioni profonde disegnano un ambiente inaspettato nella Puglia famosa per il suo mare ed i suoi uliveti verde-argento.

A metà tra le Isole Tremiti ed il Salento si trova una zona più selvaggia e che sembra lontana dal caos estivo.

Per gli amanti dell’escursionismo diventa a volte difficile organizzare delle vacanze che prevedano trekking se ci sono dei bambini al seguito. Ma vedremo una soluzione ottimale per tutta la famiglia.

Una vacanza in Puglia tra mare e trekking anche con i bambini

In Puglia c’è un parco naturale regionale che racchiude la cosiddetta Terra delle Gravine.

Vicino Taranto c’è Palagianello, una piccola perla da visitare nella gravina di San Biagio.

In questo borgo svetta maestoso il castello Caracciolo Stella. Fu costruito su due piani in terra locale ed aveva un carattere difensivo chiaramente visibile ammirando la sua struttura. Dal secondo piano c’è un affaccio panoramico sulla gravina.

Partendo dal centro storico di Palagianello ci si potrà inoltrare in un percorso di difficoltà medio bassa che consente di vivere tutte le bellezze rupestri. In centro si ammirano le tracce dell’antica stazione ferroviaria. C’è una locomotiva storica ed un ponte in pietra che consentiva il passaggio al rinascimentale casale di Palagianello. Questo paese è il simbolo del passaggio dalla vita rupestre all’aggregazione urbanistica.

Partendo dalla sommità in cui è situato il castello, si possono percorrere sentieri che conducono alla scoperta di chiese medievali e terrazzamenti con muretti a secco.

Durante il percorso ci accompagna l’odore della ruta selvatica ed i profumi della macchia mediterranea. È possibile veder volare poiane e sparvieri o ascoltare il cinguettio di passeri solitari.

C’è un percorso botanico in questo canyon poco distante dal Golfo di Taranto. Si può fare un percorso ad anello di circa 3 chilometri per visitare le grotte medievali rupestri e antichi orti terrazzati. La flora e la fauna sorprenderanno, così come l’antico santuario della Madonna delle Grazie. Costeggiando la gravina di Palagianello si giunge in questa chiesetta dalla quale si gode un panorama unico che dona l’impressione di essere sospesi sul canyon.

Un mare cristallino

Dopo le escursioni ci sta bene un po’ di relax. È questo ciò che offre una vacanza in Puglia tra tradizione e divertimento.

La seconda tappa del viaggio sarà a circa un’ora dalla Terra delle Gravine. Nel Golfo di Taranto ci sono spiagge da non perdere. Prima fra tutte San Pietro in Bevagna. Mare stupendo, spiaggia libera o attrezzata e meno caos rispetto ad altre. Poi Baia Villa Verde. Piccolo angolo non attrezzato ma che regala un bagno da favola nelle sue acque straordinariamente limpide. Anche la spiaggia Salina dei Monaci merita una visita. Si raggiunge il mare attraverso passerelle di legno che attraversano le dune e si può ammirare lo spettacolo delle saline. Un’oasi naturale poco attrezzata ma che lascia un ricordo indelebile per la sua bellezza.

Una vacanza perfetta che lascerà soddisfatta tutta la famiglia.

