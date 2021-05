Nell’anno del Covid, nulla è più sicuro di una vacanza in barca. Le crociere in barca a vela sono un sogno per qualsiasi viaggiatore che ami il mare. Per chi le ha provate, rimangono un ricordo indelebile che entra a far parte del bagaglio delle esperienze irripetibili. La barca a vela dà modo di vivere il mare come non l’abbiamo mai vissuto e di raggiungere spiagge, baie, isole e calette altrimenti irraggiungibili. Unica controindicazione è il prezzo. Affittare una barca compresa di skipper per difficilmente viene a costare meno di 1.000 euro. Ma una vacanza in barca a vela a poco prezzo è possibile con questi 3 itinerari mozzafiato lungo le coste italiane. Scegliendo questi pacchetti, possiamo vivere appieno l’esperienza del mare con meno di 100 euro.

L’arcipelago della Gallura

Primo viaggio in barca a vela low cost è quello che circumnaviga l’Isola della Maddalena, la perla della Gallura. Situata a nord-est della Sardegna, l’isola accoglie l’omonima città. Attorno all’isola principale costellano isole più piccole, che vanno a costituire l’Arcipelago della Maddalena. Tra le splendide isole che lo compongono ci sono Caprera, Budelli, Santo Stefano, Spargi e Razzoli. Sommando anche gli isolotti minori, se ne arrivano a contare circa 62. Passare una giornata in barca a vela tra essi ci costa 63 euro.

La perla dello Stretto di Ponente

Saliamo di poco, fino alle coste della Liguria, per arrivare all’Isola Gallinara. Il nome, secondo gli storici romani Catone e Varrone, deriva dalla fitta popolazione di galline selvatiche che la abitavano. L’isola dista dalla costa appena un chilometro e mezzo, presenta fondali bassi e sabbiosi e delle caratteristiche grotte lungo la costa chiamate falesie. Una veleggiata nei loro pressi ci viene a costare 75 euro al giorno.

Il gioiello del Golfo di Napoli

Infine, scendiamo fino al Golfo di Napoli, dove troviamo meraviglie uniche al mondo. Tra loro c’è sicuramente Capri. Con attrazioni naturalistiche celebri in tutto il mondo, come la Grotta Azzurra e i Faraglioni, l’isola è un’attrazione ambitissima per ogni tipo di turista. Un tour esclusivo nelle acque che la circondano viene circa 85 euro al giorno.

Non si tratta dunque di un sogno irraggiungibile. Una vacanza in barca a vela a poco prezzo è possibile con questi 3 itinerari mozzafiato lungo le coste italiane.

