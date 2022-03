L’ondata dei concorsi non si arresta nonostante il periodo difficile, molti Enti pubblici intendono assumere nuovo personale entro la fine del 2022.

In attesa di ulteriori novità che possano garantire una buona posizione professionale a tanti concorsisti, oggi vogliamo presentare ai nostri Lettori alcune importanti opportunità. Si tratta dei nuovi bandi di concorso presso l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) rivolti a 58 diplomati.

Nel dettaglio, l’ENAC è alla ricerca di 54 collaboratori e 4 collaboratori specializzati nella conduzione e gestione di automezzi.

I futuri dipendenti saranno inquadrati nella categoria B, posizione economica B1 dell’Area tecnico economica amministrativa. La posizione è a tempo indeterminato e il concorso si potrebbe svolgere attraverso modalità semplificate in ragione della pandemia ancora in corso. Ciò significa che l’amministrazione valuterà se espletare le diverse prove selettive presso sedi decentrate.

Vediamo i dettagli di ciascuna selezione, i requisiti da possedere e le prove da superare per essere dichiarati vincitori.

Domande a risposta multipla e nessuna prova orale per questi 2 nuovi concorsi a tempo indeterminato per 58 diplomati

Entrambe le selezioni richiedono il possesso dei classici requisiti generali, tra cui la cittadinanza italiana o europea e l’assenza di condanne penali. Inoltre, il candidato deve godere dei diritti civili e politici, essere in regola riguardo agli obblighi di leva ed essere maggiorenne. L’idoneità fisica, la non destituzione da un pubblico impiego e la non esclusione dall’elettorato concludono l’insieme dei requisiti generali da dover riportare.

Per quanto riguarda il titolo di studio, si richiede il possesso del diploma di scuola media secondaria superiore e non soltanto.

Infatti, diversamente dal bando da 54 posti, il concorso per 4 collaboratori prevede anche il possesso della patente di guida di categoria B o superiore.

È possibile inviare la domanda di partecipazione entro e non oltre il prossimo 16 marzo attraverso il sistema SPID, ormai necessario per numerose selezioni pubbliche. Si richiede inoltre il pagamento della tassa di euro 10,00 con le modalità indicate in ciascun bando.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla pagina internet dei 2 nuovi concorsi previsti dall’ENAC.

L’esame

Per quanto riguarda le prove d’esame, vi sono alcune differenze in ordine alle due selezioni e iniziamo da quella per 54 posti.

In questo caso e in base al numero delle candidature pervenute, l’amministrazione potrebbe procedere con una preselezione di 50 domande. Accederanno alla successiva prova scritta i candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 25.

Anche quest’altra prova prevede un quiz con 50 domande sulle materie previste dal bando, in cui rientrano anche inglese e informatica.

Al contrario, nel testo del bando per 4 collaboratori si parla soltanto di una prova scritta con lo stesso numero di domande a risposta multipla. Non si fa alcun riferimento, dunque, ad un’eventuale prova preselettiva.

Nessuna prova orale, quindi, per le due selezioni in corso, cosa che potrebbe agevolare molti aspiranti dipendenti di questo importante Ente nazionale.

