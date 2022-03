Con l’arrivo delle belle giornate, cucinare un piatto leggero ma dal gusto deciso, soprattutto quando abbiamo più tempo a disposizione, non è una cattiva idea.

Una variante della pasta al forno con sugo o ragù è la pasta al forno con il pesto, a cui possiamo aggiungere le zucchine per creare un’accoppiata vincente.

Preparare il pesto

Per preparare 250 g di pesto delicato, è necessario lavare e asciugare 70 g di foglie di basilico e sistemarle in un mortaio, in cui aggiungere 2 spicchi d’aglio a cui abbiamo levato il cuore.

Mettiamo pinoli e sale grosso, e lavoriamo alternando la pressione ai movimenti rotatori.

Rendiamo la consistenza uniforme e aggiungiamo 50 g di parmigiano e 30 di pecorino.

Lavoriamo ancora un poco prima di versare l’olio d’oliva e giriamo per bene fino a ottenere la giusta cremosità.

Utilizziamo un basilico di qualità, come quello genovese di origine controllata, perché il basilico scadente ossidandosi rovinerebbe le preparazioni.

Ingredienti per la pasta al forno

È facile preparare una pasta al forno gustosa con questi ingredienti salutari:

250 g di sfoglia;

250 g di pesto;

1 kg di zucchine;

250 g di Grana;

300 g di ricotta;

olio extravergine d’oliva.

Si tratta di una porzione per 4 persone, alla cui preparazione può essere aggiunto altro aglio oltre a quello utilizzato per il pesto. Dipende dai gusti, in questo caso la ricetta non lo prevede.

È facile preparare una pasta al forno gustosa con pesto e zucchine ma senza besciamella grazie a questo ingrediente segreto

Laviamo le zucchine e tagliamole sottili, poi facciamole cuocere in padella con un filo d’olio per 10 minuti. Insaporiamo con sale, pepe e prezzemolo.

Lavoriamo la ricotta aggiungendo 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

Cuociamo le sfoglie in acqua bollente per 1 minuto e asciughiamole.

Per dare alla pasta al forno un sapore ancora più ricco, che valorizzi l’accoppiata pesto e zucchine, utilizziamo la provola come ingrediente segreto. Tagliamola a pezzi di media grandezza.

Componiamo gli strati dentro una teglia creando un velo di pesto, su cui adagiamo la prima sfoglia. Aggiungiamo pesto, zucchine, ricotta e provola e spolveriamo con la Grana. Copriamo lo strato e continuiamo a creare strati fino a che gli ingredienti non saranno finiti.

In forno preriscaldato facciamo cuocere per 30 minuti a 180 gradi, coprendo la pasta al forno con la carta alluminio per gli ultimi 10 minuti. In questo modo la gratinatura sarà assicurata.