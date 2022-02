Poco tempo ancora per approfittare di questa interessante opportunità lavorativa presso una ASL. Sono 5 i fortunati che verranno scelti sulla base dei titoli, delle competenze e delle esperienze possedute rispetto ai requisiti richiesti. Dunque, non serve partecipare ad alcuna prova di selezione per entrare in graduatoria. Basta semplicemente candidarsi tramite procedura telematica, allegando i documenti necessari per la domanda.

La scadenza del bando di concorso è fissata per il 24 febbraio 2022. Entro questa data, se interessati a parteciparvi, è necessario presentare candidatura attraverso la procedura telematica apposita, messa a disposizione dall’ASL. A questa dovrà essere allegata la documentazione richiesta, ossia un documento di identità fronte e retro ed eventuali pubblicazioni connesse al profilo ricercato. Si aggiungono una eventuale documentazione che comprovi lo stato di invalidità e, per i cittadini extracomunitari, il permesso di soggiorno.

Nessuna prova di selezione per questo bando in scadenza rivolto a 5 diplomati da assumere presso una ASL

Sono 5 i candidati che potrebbero avere l’opportunità di lavorare presso l’ASL di Caserta. Un solo profilo ricercato, quello di geometra, e il diploma qualificante è l’unico requisito d’istruzione richiesto. Il candidato ideale ha un’età superiore ai 18 anni, è in possesso della cittadinanza italiana o di una delle categorie presenti nel bando. Inoltre, gode dei diritti politici e civili, non ha condanne penali collegate a reati contro la Pubblica Amministrazione ed è idoneo fisicamente allo svolgimento dell’impiego.

In che modo si stabilirà la graduatoria?

La commissione esaminatrice valuterà ogni candidato sulla base dei titoli posseduti. Il punteggio massimo è di 40 punti, diviso in 18 per i titoli di carriera, 6 per quelli accademici e 6 per le pubblicazioni. Infine, 10 punti sono riservati al curriculum formativo e professionale. Le idoneità in concorsi precedenti o in avvisi pubblici o in quelli di mobilità e le attività di volontariato non si prenderanno in considerazione.

Nessuna prova di selezione per questo bando, come già anticipato. Una volta stilata la graduatoria, i vincitori verranno contattati dall’ASL per stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo determinato. La durata prevista dell’incarico è di un anno, eventualmente rinnovabile.

Il primo passaggio per inviare domanda è registrarsi nel sito aziendale. Dopo di che, sempre dalla stessa piattaforma, sarà possibile effettuare in via telematica l’iscrizione online all’Avviso Pubblico.

Lettura consigliata

Terza media e contratto a tempo indeterminato per questi annunci di lavoro da non lasciarsi scappare