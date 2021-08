Una sola prova a crocette e 8.171 posti in tutta Italia, ecco i dettagli della selezione

L’arrivo di un maxi concorso si vociferava già da tempo, ma quasi nessuno si aspettava che il bando sarebbe arrivato proprio nel mese di agosto. Questa estate è assolutamente favorevole per i concorsi pubblici, viste le ultime novità di cui abbiamo parlato in questo articolo. Circa 3.000 posti per laureati, numerose altre posizioni a tempo indeterminato per diplomati (come queste 128 assunzioni), qualcosa sta realmente cambiando.

Tra un concorso e l’altro, la Pubblica Amministrazione vuole reclutare più personale possibile, in vista dei futuri pensionamenti dovuti a Quota 100. Tuttavia, questa nuova politica di immissione si inserisce in una più ampia finalità di rinnovamento dell’amministrazione, che sente finalmente il bisogno di assumere i giovani.

Ma cosa prevede questo maxi concorso, a chi si rivolge e com’è possibile partecipare? Vediamo subito tutti i dettagli, cercando di essere più chiari possibile.

Le novità della selezione

Si tratta del concorso su base distrettuale per reclutare 8.171 addetti all’Ufficio del processo, presso il Ministero della Giustizia. È una procedura selettiva particolare e diversa rispetto alle solite selezioni pubbliche, per una serie di ragioni. La prima, infatti, è che le assunzioni saranno a tempo determinato e non indeterminato, come di consueto. La seconda, invece, è la predisposizione di una sola prova scritta, precisamente un quiz di 40 domande a risposta multipla. La terza, infine, è la suddivisione tra vari distretti da Nord a Sud Italia, ciascuno con un numero diverso di posti disponibili. A proposito di questa suddivisione, ecco come verranno redistribuiti gli 8.171 futuri vincitori.

Suddivisione dei posti

Numero dei posti per ciascun Distretto di Corte d’appello:

140 ad Ancona;

306 a Bari;

422 a Bologna;

248 a Brescia;

248 a Cagliari;

106 a Caltanissetta;

51 a Campobasso;

331 a Catania;

304 a Catanzaro;

446 a Firenze;

251 a Genova;

190 a L’Aquila;

303 a Lecce;

148 a Messina;

680 a Milano;

956 a Napoli;

410 a Palermo;

107 a Perugia;

125 a Potenza;

208 a Reggio Calabria;

843 a Roma;

218 a Salerno;

401 a Torino;

141 a Trieste;

388 a Venezia.

Inoltre, altri 200 posti saranno destinati alla Corte di Cassazione.

Una sola prova a crocette e 8.171 posti in tutta Italia, ecco i dettagli della selezione

Nonostante manchi una vera e propria prova preselettiva, l’amministrazione farà una prima scrematura sulla base del punteggio dei titoli accademici e professionali. Accederanno, quindi, alla prova scritta coloro che rientreranno in un numero pari a 20 volte i posti messi a concorso per ogni Distretto. Il quiz, come già accennato, avrà ad oggetto 40 domande a risposta multipla sulle seguenti materie: diritto pubblico, lingua inglese e ordinamento giudiziario. Il concorso si rivolge soprattutto ai laureati in giurisprudenza, ma una piccola quota è riservata a chi possiede la laurea in scienze politiche ed economia.

È possibile inviare la domanda entro il prossimo 23 settembre in modalità telematica.

Una sola prova a crocette e 8.171 posti in tutta Italia, ecco i dettagli della selezione disponibili consultando il bando di concorso. Un’occasione da non perdere per tutti coloro che sognano di lavorare negli uffici giudiziari.