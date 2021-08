Con l’avanzare dell’età il nostro corpo cambia di continuo, specie arrivati oltre la soglia dei 40 e dei 50 anni. Non possiamo più aspettarci l’agilità e la forza di un tempo, né tantomeno ancorarci alle cattive abitudini sperando di non avere conseguenze. È la scienza a metterci in guardia da questi fattori e dai possibili rischi correlati. Uno studio pubblicato su BMC Public Health rivela che con l’avanzare dell’età aumentano i rischi di malattie croniche. Per essere sempre in salute ed equilibrare il proprio stile di vita è bene partire dall’alimentazione, scegliendone accuratamente i nutrienti e le quantità. Dopo i 40 anni rigeneriamo in modo sorprendente cuore, cervello e muscoli mangiando questi cibi essenziali e adatti a tutti i palati.

Sappiamo bene che non basta regolare l’alimentazione per essere in salute. C’è bisogno di accompagnare la dieta con un sano e regolare allenamento. Non per forza dobbiamo fare eccessivo sforzo fisico o scegliere esercizi che non ci piacciono.

A molti potrebbe bastare anche una semplice passeggiata per provare notevoli miglioramenti. Ne abbiamo scritto a riguardo in ”Incredibile come camminare 30 minuti possa avere questi effetti sul cuore e sulla memoria”. Per le donne oltre i 50 anni il ballo, oltre che divertente, potrebbe essere un esercizio sorprendentemente salutare. Da qui “Un esercizio divertente e coinvolgente è la chiave delle donne over 50 per mantenersi giovani”.

Per la salute del nostro organismo è bene assumere cibi aventi i nutrienti essenziali nelle giuste quantità, specie dopo i 40 anni. Infatti, in questa soglia di età aumentano i rischi di artrite, diabete tipo 2, obesità e problemi al cuore. Lo rivela una ricerca pubblicata su Centre For Longitudinal Studies.

Fra gli alimenti consigliati non possono mancare i frutti di bosco, come mirtilli, fragole, lamponi e more. Questi son ricchi di antiossidanti e di conseguenza, limitando il danneggiamento cellulare dovuto al processo ossidativo, preservano la salute delle cellule.

Noci e semi rientrano in questa lista poiché ricchi di omega-3 e per la stessa ragione consigliamo salmone, tonno e sardine.

Altri cibi consigliati sono gli avocado, importantissimi per la salute del cuore, e le alici, poiché fonte di calcio, spesso mancante in età adulta.