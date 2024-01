Tassi di interesse 2024, ecco le ultime previsioni della FED e quando si terrà la prossima riunione

Nella terza riunione consecutiva la Federal Reserve ha lasciato i tassi invariati a 5,25-5,5%, cioè il livello più alto degli ultimi 22 anni. Ma quali sono le previsioni per il 2024? Gli attesi tagli potrebbero finalmente avvenire?

Investitori e analisti sono in attesa di novità in merito alla situazione dei tassi di interesse. In molti sperano che gli attesi tagli avvengano al più presto.

Tuttavia, gli esperti sono a conoscenza dei rischi che tagli troppo prematuri potrebbero comportare per l’economia. Questo è il motivo per cui sia la BCE che la FED stanno al momento esitando sui tagli. La situazione è molto delicata e la scelta dipende da diversi indicatori economici che non hanno ancora raggiunto i livelli sperati.

Tassi di interesse 2024, ecco le ultime previsioni della FED

Il 31 gennaio la FED prenderà una decisione in merito ai tassi di interesse. Quindi, potrebbero esserci delle novità.

Nelle ultime previsioni, ha evidenziato l’attesa mediana di tre tagli, cioè di 75 punti base, durante l’anno corrente. Se ciò avvenisse, i tassi scenderebbero al 4,5-4,75% per poi arrivare al 3,5-3,75% nel 2025.

Dopo le comunicazioni della FED, gli indici di Wall Street hanno mostrato un rialzo di circa l’1% a un’ora dalla chiusura. I tassi dei titoli di Stato a dieci anni indicavano un calo di 15 punti base e quelli a due anni di 24 punti base.

Meglio non prendere decisioni avventate

Le previsioni delle Banche centrali sono importanti, perché sono frutto di un’attenta analisi dei dati macroeconomici.

È però da sottolineare che nelle serie storiche a volte queste hanno proiettato degli scenari che poi i dati predittivi e contingenti hanno cambiato o hanno allontanato per qualche tempo. Quindi, si consiglia di attendere che i tagli avvengano prima di prendere decisioni basandosi sulle mere previsioni in merito ai tassi di interesse 2024.

