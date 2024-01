Stacchi dei dividendi a febbraio, ecco le date da appuntare

Il primo mese dell’anno si può dire ormai concluso e presto febbraio avrà inizio. Ecco le date più importanti per chi ha investito in azioni con dividendi.

Stacchi dei dividendi a febbraio, quali saranno le date più importanti per gli investitori? Prima di tutto, cerchiamo di capire come funziona.

Per ciascun titolo ci sono due date, una in cui il dividendo viene staccato e l’altra in cui gli azionisti ricevono materialmente i soldi. Ha diritto agli incassi soltanto chi possiede l’azione nel giorno in cui l’azienda stacca la cedola o la vende il giorno dello stacco. Non lo avrà, invece, chi la vende il giorno prima oppure chi compra il titolo il giorno stesso dello stacco.

Stacchi dei dividendi a febbraio, quali saranno le aziende: dividendi EuroNext

Quali saranno dunque le aziende che staccheranno i propri dividendi a febbraio? Tra i dividendi EuroNext Milan c’è Mittel, che staccherà i propri dividendi il giorno 5 febbraio 2024. Il pagamento, invece, avverrà come di consueto due giorni dopo, cioè il 7 febbraio 2024. Occhio alle date che abbiamo appena scritto se si possiede quest’azione. La sua proposta di dividendo ammonta a 0,12293 euro.

FTSE Mib

Parlando invece di dividendi del FTSE MIB, il 19 febbraio 2024, invece, Banca Generali staccherà la 2a trance dell’esercizio 2022 e pagherà i suoi azionisti due giorni più tardi. In questo caso, la proposta di dividendo è di 0,65 euro.

MidCap

Oltre a Banca Generali, il 19 febbraio 2024 staccherà il suo dividendo anche un titolo appartenente al MidCap e cioè OVS, nota azienda del settore dell’abbigliamento.

Si tratta di un dividendo straordinario, cioè derivante non dalla distribuzione dell’utile dell’azienda ma da una parte delle sue riserve di liquidità. La proposta è di 0,03 euro e anche in questo caso la data del pagamento effettivo è da collocare come da consuetudine due giorni dopo rispetto a quella dello stesso, cioè il 21 febbraio 2024.

