Solo per gli amanti della buona cucina: vediamo assieme una sfiziosa e colorata variante del tiramisù con le ciliegie semplicissima da preparare e dal gusto deciso e avvolgente.

Tutto il necessario per preparare il nostro piatto

L’occorrente per 8 porzioni:

360 gr di savoiardi;

500 gr di ciliegie;

4 cucchiai di kirsch;

50 gr di zucchero semolato.

Per lo zabaione

8 tuorli d’uovo;

160 gr di zucchero semolato;

10 cl di marsala.

Per la crema

150 gr di mascarpone;

250 gr di panna fresca;

40 gr di zucchero semolato.

La preparazione

Per prima cosa dovremo lavare le ciliegie, denocciolarle e farle cuocere in padella assieme allo zucchero a fiamma dolce per una decina di minuti. Spegniamo poi il fuoco e aggiungiamo il kirsch per poi far raffreddare. Una volta raffreddate scoliamole con un colino sopra una ciotola e mettiamo tutto da parte.

Per preparare lo zabaione

Sbattiamo i tuorli assieme allo zucchero con delle fruste elettriche fino ad ottenere un composto spumoso e omogeneo. Aggiungiamo poi il Marsala e mettiamo il tutto a bagnomaria, facendo estrema attenzione a non raggiungere mai il punto di ebollizione. Continuiamo allora a frullare finché non sarà diventato bello gonfio e, solo a quel punto, leviamolo dal fuoco. Fatto questo mettiamo il recipiente sopra dell’acqua fredda e lasciamo a raffreddare per poi coprire con pellicola e mettere in frigo.

Per preparare la crema

Per preparare la crema, invece, montiamo la panna in una ciotola con le fruste elettriche. Poi in un’altra certo ma con le stesse fruste, lavoriamo il mascarpone assieme allo zucchero fino a che non sarà soffice e cremoso. A questo punto aggiungiamo la panna a poco a poco, mescolando per bene con una spatola con movimenti lenti dal basso verso l’alto.

Con la stessa tecnica uniamo un poi lo zabaione, facendo molta attenzione e non far smontare il composto.

Per finire spennelliamo i nostri savoiardi con lo sciroppo di ciliegie, precedentemente ottenuto, e disponiamole su una teglia. Versiamoci sopra uno strato di crema allo zabaione e poi un altro strato di savoiardi, alternando così fino a finire gli ingredienti. Chiudiamo il tutto con la crema e distribuiamo, come decorazione, le ciliegie e un po’ di cacao in polvere sulla superficie.

Lasciamo in frigo per almeno due ore e serviamo freddo.

Ecco allora che abbiamo visto una sfiziosa e colorata variante del tiramisù con le ciliegie semplicissima da preparare e dal gusto deciso e avvolgente.

