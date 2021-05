Se siamo alla ricerca di un piatto buono e sfizioso, facile da preparare e pronto in pochissimo tempo non possiamo non pensare ai calamari ripieni. Questa fantastica ricetta dai sapori estivi, dagli ingredienti genuini e dalle proprietà benefiche sarà la vera regina delle nostre cene. Un’arma da utilizzare per stupire anche i palati più raffinati. Vediamo allora assieme una variante deliziosa dei calamari ripieni perfetta per le giornate estive, davvero facile da preparare e pronta in un batter d’occhio.

Tutto il necessario per preparare il nostro piatto

L’occorrente per 4 porzioni:

a) 800 gr di calamari;

b) 4 filetti di acciughe sott’olio;

c) 160 gr di tonno sott’olio;

d) 60 gr di pan grattato;

e) 1 spicchio d’aglio;

f) 1 uovo;

g) 10 cl di vino bianco secco;

h) origano;

i) olio extravergine d’oliva;

l) sale.

La preparazione

Prima di tutto dovremo pulire i calamari. Stacchiamo poi la sacca dai tentacoli, eliminiamo gli occhi, le cartilagini e il becco per poi sciacquarli con abbondante acqua corrente.

Tagliamo a pezzettini i tentacoli e facciamoli rosolare con un poco d’olio e aglio in una padella antiaderente per circa 5 minuti a fiamma dolce.

Nel mentre in una ciotola a parte, sminuzziamo il tonno per poi aggiungerci i tentacoli, le acciughe tritate, un pizzico di origano e il pangrattato. Per finire uniamo anche l’uovo sbattuto, mescoliamo il composto per bene e aggiustiamo con sale a piacere.

A questo punto dovremo riempire i calamari con il composto utilizzando un cucchiaio. Facciamo però attenzione a non riempirli fino all’orlo, ma lasciamo circa un quarto vuoto in modo da poterli chiudere con uno stecchino.

Per finire riponiamo i nostri calamari, così preparati, su una teglia leggermente oliata. Spruzziamo il vino bianco sui calamari e mettiamoli a cuocere in forno a circa 180 gradi per 40 minuti. Ricordiamoci inoltre di bagnare ogni 10 minuti i nostri calamari con il sughetto di cottura, onde evitare di farli seccare.

Ecco allora in questo articolo abbiamo visto una variante deliziosa dei calamari ripieni perfetta per le giornate estive, davvero facile da preparare e pronta in un batter d’occhio.

