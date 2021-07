Una semplice formula per conoscere l’importo della pensione netta spettante nel 2021 

La pensione è una prestazione economica riconosciuta al lavoratore in base agli anni di contributi versati. Ed è equiparata al lavoro dipendente, quindi, assoggettata alla tassazione IRPEF. Esiste una semplice formula per conoscere l’importo della pensione netta spettante 2021 a prescindere dal sistema di calcolo adoperato (retributivo, contributivo e misto). Oltre a stabilire l’importo netto della pensione è fondamentale conoscere quando sarà pagata. La decorrenza varia in base alla tipologia di pensione che si sceglie per uscire dal lavoro. Il sistema previdenziale italiano prevede varie formule: pensione anticipata, anticipata contributiva, Opzione Donna, pensione di vecchiaia, Quota 97,6, eccetera.

Per capire l’importo della pensione netta bisogna considerare la tassazione IRPEF. Ci sono alcune prestazioni assistenziali che sono esonerate dalle tasse. Ad esempio: assegno sociale, pensioni sociali e prestazioni invalidi civili, sordomuti e ciechi. La tassazione IRPEF attuale è calcolata applicando diverse aliquota in base al reddito annuo. Nello specifico

a) il 23% fino a 15.000 euro;

b) il 27% oltre 15.000 fino a 28.000 euro;

c) il 38% oltre 28.000 fino a 55.000 euro;

d) il 41% oltre 55.000 fino a 75.000 euro;

e) il 43% oltre 75.000 euro.

Detrazioni sul reddito annuo

Oltre all’imposta Irpef bisogna applicare anche le detrazioni di imposta sul reddito lordo, che sono diverse da quelle applicate sui redditi di lavoro. Nello specifico sono così ripartite:

a) per reddito previdenziale uguale o inferiore a 8.000 euro, la detrazione è di 1.880 euro;

b) tra 8.000 e 15.000 euro si applica la seguente formula: 1.297+ [583 x (15.000 – RC) / 7.000];

c) tra 15.000 e 55.000 euro si applica la seguente formula: 1.297 x [(55.000 – RC )/40.000].

Con la sigla RC si intende il reddito complessivo annuo. Questa na semplice formula per conoscere l’importo della pensione netta spettante 2021.

Inoltre, la detrazione spettante è rapportata ai giorni dell’anno in cui spetta la pensione e non è possibile effettuare il cumulo con le altre detrazioni sui redditi.

