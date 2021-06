La natura è una incredibile fonte di risorse curative. Infatti è proprio grazie ad essa che nell’antichità le persone curavano le malattie e miglioravano la salute.

Tra i tanti metodi naturali che vengono usati per prevenire o curare malattie, esiste una foglia di una pianta (loquat), proveniente dal sud est della Cina o probabilmente dal sud del Giappone.

Le loquat sono conosciute come le nespole del Giappone e sono frutti ricchi di vitamine e proprietà benefiche, ma le loro foglie possiedono principi anche migliori

In questo articolo parliamo di una semplice bevanda fatta con le foglie di un albero che secondo la tradizione e alcuni studi aiuta nella prevenzione del diabete e non solo. Sono stati pubblicati negli anni anche molti studi che hanno poi avvalorato la tradizione stessa.

La foglia di loquat cresce su un albero dallo stesso nome e il suo frutto sembra essere un incrocio tra un mango e la pesca, sia per quanto riguarda il sapore che per l’aspetto.

Le foglie sono perenni, di un colore verde intenso.

Grazie a questo infuso, secondo la tradizione avremmo la possibilità di proteggere il nostro corpo da molte malattie. Attenzione però, si raccomanda sempre di avere uno stile di vita sano, di seguire una dieta equilibrata e un esercizio fisico costante.

Le foglie ed il frutto contengono alte concentrazioni di calcio, fosforo, ferro, potassio, vitamina A e C, minerali, antiossidanti, flavonoidi e altro.

Le proprietà curative delle foglie dovrebbero essere le seguenti:

a) stimolano la produzione di insulina e contribuiscono a tenere lontano il diabete;

b) riescono a combattere le tossine dannose, perché sono ricche di antiossidanti;

c) sono un antidoto naturale contro l’ipertensione;

d) puliscono i reni e ne migliorano la loro funzione;

e) disintossicante e migliora la funzione del fegato e del pancreas;

f) attenuano i disturbi digestivi e la diarrea;

g) evitano le infiammazioni e gli arrossamenti della pelle, tra cui l’orticaria.

Come preparare la bevanda

Le foglie di loquat possono essere acquistate su internet e utilizzate per fare delle infusioni.

Se si possiede la pianta, basta raccogliere alcune foglie in primavera o all’inizio dell’estate e messe a seccare al sole.

Dopo averle asciugate e senza i peli bianchi di cui sono rivestite, conservarle in un luogo asciutto e consumate all’occorrenza.