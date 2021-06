Con l’estate ci si può divertire a creare piatti gustosi al sapore di mare. Ideale per tutta la famiglia, le linguine salmone e piselli un primo gustoso sano e leggero dal sapore delicato. Questa ricetta è molto facile e ha un costo medio, il tempo di preparazione è di 35 minuti. Come secondo piatto si può abbinare i totani fritti con insalata colorata. Ma vediamo come preparare questa pietanza squisita.

Linguine salmone e piselli un primo gustoso sano e leggero dal sapore delicato

Gli ingredienti per la preparazione delle linguine al salmone sono genuini e si trovano facilmente. Ecco quali sono per quattro persone:

a) 400 grammi di linguine;

b) 250 grammi di salmone (è preferibile fresco);

c) 230 grammi di piselli (preferibile freschi);

d) un limone;

e) un cipollotto;

f) crescione fresco a piacere;

g) olio evo, sale e pepe quanto basta;

h) parmigiano (questo ingrediente è facoltativo);

i) panna da cucina quanto basta.

Preparazione

Iniziamo con il procedimento per preparare uno squisito primo piatto con linguine salmone e piselli.

Tritare finemente il cipollotto e dorarlo in padella con un filo d’olio, poi aggiungere i piselli con mezzo bicchiere di acqua. Cuocere per circa dieci minuti oppure finché i piselli non risultano teneri. Inoltre, se necessario è possibile aggiungere altra acqua senza esagerare.

Nel frattempo, pulire il salmone togliendo la pelle e le lische, tagliarlo a pezzetti e unire nella padella con i piselli. Poi aggiungere la panna e far cuocere per cinque minuti, salare e pepare a piacere.

Cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente. Poi, farla saltare in padella insieme al condimento preparato.

Infine, aggiungere qualche foglia di crescione, la buccia grattugiata di un limone e una spolverata di pepe. A piacere anche una spolverata di parmigiano grattugiato. Servire le linguine salmone e piselli calde.

In riferimento alla pasta c’è un motivo che spinge tutti a consumare la pasta al dente, che pochi sanno ma che bisogna necessariamente mettere in pratica.